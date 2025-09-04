SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / CodedPips DADI L2
Razdy Bandali

CodedPips DADI L2

Razdy Bandali
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 15%
LandPrime-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
124
Kârla kapanan işlemler:
83 (66.93%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (33.06%)
En iyi işlem:
70.96 USD
En kötü işlem:
-73.12 USD
Brüt kâr:
703.65 USD (69 903 pips)
Brüt zarar:
-791.81 USD (85 039 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (32.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
101.57 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
59.37%
Maks. mevduat yükü:
15.58%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
-0.16
Alış işlemleri:
54 (43.55%)
Satış işlemleri:
70 (56.45%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-0.71 USD
Ortalama kâr:
8.48 USD
Ortalama zarar:
-19.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-313.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-313.52 USD (5)
Aylık büyüme:
3.60%
Algo alım-satım:
77%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
155.24 USD
Maksimum:
535.73 USD (38.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.80% (535.73 USD)
Varlığa göre:
41.68% (534.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_m 119
XAUUSD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD_m -90
XAUUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD_m -15K
XAUUSD 268
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +70.96 USD
En kötü işlem: -73 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +32.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -313.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LandPrime-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Full EA using DADI (Drake Average Drawdown Indicator)
Soft Martingale
Trading Mini Gold - Contract Size is 10
Minimum Capital to Copy is $1,000 use CopyRatio 10%
İnceleme yok
2025.09.25 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 06:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 18:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 17:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 13:08
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 12:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.07 22:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 06:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 06:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CodedPips DADI L2
Ayda 30 USD
15%
0
0
USD
0
USD
7
77%
124
66%
59%
0.88
-0.71
USD
42%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.