İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
23 (69.69%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (30.30%)
En iyi işlem:
18.11 USD
En kötü işlem:
-49.76 USD
Brüt kâr:
242.80 USD (180 532 pips)
Brüt zarar:
-210.27 USD (168 114 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (89.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
89.17 USD (8)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
31.53%
Maks. mevduat yükü:
25.27%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.37
Alış işlemleri:
21 (63.64%)
Satış işlemleri:
12 (36.36%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.99 USD
Ortalama kâr:
10.56 USD
Ortalama zarar:
-21.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-88.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-88.42 USD (5)
Aylık büyüme:
22.79%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.56 USD
Maksimum:
88.42 USD (28.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.18% (84.34 USD)
Varlığa göre:
19.27% (31.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|33
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|12K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This signal is powered by a proprietary trading system based on advanced Price Action, Market Angle Analysis, and Pin Bar Pattern detection.
It focuses on quality over quantity, taking only a few high-probability trades each month — but with excellent risk-to-reward ratios.
✅ Key Features:
• No Martingale
• No Grid
• Fixed TP/SL — trades are managed dynamically based on market conditions
• Strict Risk Management
• Designed for steady, long-term growth
My personal trading software and professional market analysis back this strategy.
It avoids overtrading, reduces drawdowns, and aims for consistent monthly growth.
💬 Note:
Trading frequency is intentionally low — perfect for traders who prefer patience and precision over constant market noise.
📈 Join now and grow with a proven, disciplined trading approach.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
23%
0
0
USD
USD
383
USD
USD
4
100%
33
69%
32%
1.15
0.99
USD
USD
34%
1:400