Arvind Verma

Asia Trading Titans

Arvind Verma
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 23%
Exness-MT5Real8
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
23 (69.69%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (30.30%)
En iyi işlem:
18.11 USD
En kötü işlem:
-49.76 USD
Brüt kâr:
242.80 USD (180 532 pips)
Brüt zarar:
-210.27 USD (168 114 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (89.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
89.17 USD (8)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
31.53%
Maks. mevduat yükü:
25.27%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.37
Alış işlemleri:
21 (63.64%)
Satış işlemleri:
12 (36.36%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.99 USD
Ortalama kâr:
10.56 USD
Ortalama zarar:
-21.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-88.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-88.42 USD (5)
Aylık büyüme:
22.79%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.56 USD
Maksimum:
88.42 USD (28.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.18% (84.34 USD)
Varlığa göre:
19.27% (31.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 33
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 12K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.11 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +89.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -88.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

https://www.mql5.com/en/market/product/146469?source=Site+Profile+Seller 


This signal is powered by a proprietary trading system based on advanced Price Action, Market Angle Analysis, and Pin Bar Pattern detection.
It focuses on quality over quantity, taking only a few high-probability trades each month — but with excellent risk-to-reward ratios.

✅ Key Features:
 • No Martingale
 • No Grid
 • Fixed TP/SL — trades are managed dynamically based on market conditions
 • Strict Risk Management
 • Designed for steady, long-term growth

My personal trading software and professional market analysis back this strategy.
It avoids overtrading, reduces drawdowns, and aims for consistent monthly growth.

💬 Note:
Trading frequency is intentionally low — perfect for traders who prefer patience and precision over constant market noise.

📈 Join now and grow with a proven, disciplined trading approach.


İnceleme yok
2025.09.25 11:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 05:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.06 11:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 03:18
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:37888
2025.09.04 03:18
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.09.04 03:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.04 03:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
