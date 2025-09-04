SinyallerBölümler
Al Inhu Aghnia Sang

McPickle

Al Inhu Aghnia Sang
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 91%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
174
Kârla kapanan işlemler:
80 (45.97%)
Zararla kapanan işlemler:
94 (54.02%)
En iyi işlem:
138.25 USD
En kötü işlem:
-91.28 USD
Brüt kâr:
5 713.43 USD (259 566 pips)
Brüt zarar:
-4 313.52 USD (204 130 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (419.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
420.84 USD (4)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.65%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.50
Alış işlemleri:
107 (61.49%)
Satış işlemleri:
67 (38.51%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
8.05 USD
Ortalama kâr:
71.42 USD
Ortalama zarar:
-45.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-484.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-484.01 USD (10)
Aylık büyüme:
31.20%
Yıllık tahmin:
378.54%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
183.93 USD
Maksimum:
559.83 USD (29.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.93% (325.58 USD)
Varlığa göre:
2.74% (81.78 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_MRG 158
EURJPY_MRG 4
USDJPY_MRG 4
CHFJPY_MRG 3
GBPJPY_MRG 2
CADJPY_MRG 1
AUDJPY_MRG 1
NZDJPY_MRG 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD_MRG 1.3K
EURJPY_MRG 69
USDJPY_MRG -9
CHFJPY_MRG -25
GBPJPY_MRG -8
CADJPY_MRG 33
AUDJPY_MRG -36
NZDJPY_MRG 33
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD_MRG 53K
EURJPY_MRG 2.2K
USDJPY_MRG 1
CHFJPY_MRG -543
GBPJPY_MRG 0
CADJPY_MRG 1K
AUDJPY_MRG -1K
NZDJPY_MRG 1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +138.25 USD
En kötü işlem: -91 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +419.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -484.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.04 03:18
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.78% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 01:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 01:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 01:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.04 00:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.04 00:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.04 00:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
McPickle
91%
0
0
USD
2.8K
USD
19
0%
174
45%
100%
1.32
8.05
USD
23%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.