- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
41
Kârla kapanan işlemler:
13 (31.70%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (68.29%)
En iyi işlem:
140.54 USD
En kötü işlem:
-60.61 USD
Brüt kâr:
443.18 USD (43 460 pips)
Brüt zarar:
-318.21 USD (22 208 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (60.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
216.08 USD (2)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
23.77%
Maks. mevduat yükü:
43.18%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
0.96
Alış işlemleri:
21 (51.22%)
Satış işlemleri:
20 (48.78%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
3.05 USD
Ortalama kâr:
34.09 USD
Ortalama zarar:
-11.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-71.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-87.54 USD (3)
Aylık büyüme:
103.15%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.29 USD
Maksimum:
130.58 USD (43.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.67% (83.63 USD)
Varlığa göre:
17.91% (45.69 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|125
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|21K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +140.54 USD
En kötü işlem: -61 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +60.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -71.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|4.10 × 70
一般0.01手试仓确认方向随后0.1手操作，每月只做几次交易，中长线只做黄金交易
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-34%
0
0
USD
USD
168
USD
USD
13
0%
41
31%
24%
1.39
3.05
USD
USD
62%
1:500