Chen Hao Di

Suiyuan

Chen Hao Di
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -34%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
41
Kârla kapanan işlemler:
13 (31.70%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (68.29%)
En iyi işlem:
140.54 USD
En kötü işlem:
-60.61 USD
Brüt kâr:
443.18 USD (43 460 pips)
Brüt zarar:
-318.21 USD (22 208 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (60.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
216.08 USD (2)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
23.77%
Maks. mevduat yükü:
43.18%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
0.96
Alış işlemleri:
21 (51.22%)
Satış işlemleri:
20 (48.78%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
3.05 USD
Ortalama kâr:
34.09 USD
Ortalama zarar:
-11.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-71.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-87.54 USD (3)
Aylık büyüme:
103.15%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.29 USD
Maksimum:
130.58 USD (43.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.67% (83.63 USD)
Varlığa göre:
17.91% (45.69 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 125
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 21K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +140.54 USD
En kötü işlem: -61 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +60.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -71.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live
4.10 × 70
15 daha fazla...
一般0.01手试仓确认方向随后0.1手操作，每月只做几次交易，中长线只做黄金交易
İnceleme yok
2025.09.30 23:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 00:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 08:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 11:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 10:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 05:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 04:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 10:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.04 13:56
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 13:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.04 00:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.04 00:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
