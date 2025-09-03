SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / CyberAurora IA X
Dionisio Jesus Suero Rodrigo

CyberAurora IA X

Dionisio Jesus Suero Rodrigo
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 64%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
21 (67.74%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (32.26%)
En iyi işlem:
42.31 EUR
En kötü işlem:
-57.92 EUR
Brüt kâr:
302.56 EUR (14 289 pips)
Brüt zarar:
-101.54 EUR (5 288 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (94.04 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
94.04 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
24.43%
Maks. mevduat yükü:
23.02%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
2.23
Alış işlemleri:
30 (96.77%)
Satış işlemleri:
1 (3.23%)
Kâr faktörü:
2.98
Beklenen getiri:
6.48 EUR
Ortalama kâr:
14.41 EUR
Ortalama zarar:
-10.15 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-89.81 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-89.81 EUR (3)
Aylık büyüme:
29.12%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.13 EUR
Maksimum:
90.09 EUR (23.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.13% (90.02 EUR)
Varlığa göre:
69.85% (125.19 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 229
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +42.31 EUR
En kötü işlem: -58 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +94.04 EUR
Maksimum ardışık zarar: -89.81 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3415
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
CapitalPointTrading-MT5-4
1.34 × 44
ICMarketsEU-MT5-5
1.43 × 7
ICMarketsAU-Live
1.51 × 151
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
Exness-MT5Real7
1.82 × 91
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real17
2.06 × 17
86 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.06 04:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 03:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.03 08:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 11:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.01 09:13
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.01 06:04
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 13:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 13:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 05:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 04:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 15:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.16 15:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 07:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.16 07:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 10:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 09:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CyberAurora IA X
Ayda 30 USD
64%
0
0
USD
482
EUR
6
96%
31
67%
24%
2.97
6.48
EUR
70%
1:500
