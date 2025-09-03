- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
21 (67.74%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (32.26%)
En iyi işlem:
42.31 EUR
En kötü işlem:
-57.92 EUR
Brüt kâr:
302.56 EUR (14 289 pips)
Brüt zarar:
-101.54 EUR (5 288 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (94.04 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
94.04 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
24.43%
Maks. mevduat yükü:
23.02%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
2.23
Alış işlemleri:
30 (96.77%)
Satış işlemleri:
1 (3.23%)
Kâr faktörü:
2.98
Beklenen getiri:
6.48 EUR
Ortalama kâr:
14.41 EUR
Ortalama zarar:
-10.15 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-89.81 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-89.81 EUR (3)
Aylık büyüme:
29.12%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.13 EUR
Maksimum:
90.09 EUR (23.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.13% (90.02 EUR)
Varlığa göre:
69.85% (125.19 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|229
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +42.31 EUR
En kötü işlem: -58 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +94.04 EUR
Maksimum ardışık zarar: -89.81 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3415
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.34 × 44
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.43 × 7
|
ICMarketsAU-Live
|1.51 × 151
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
Exness-MT5Real7
|1.82 × 91
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|2.06 × 17
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
64%
0
0
USD
USD
482
EUR
EUR
6
96%
31
67%
24%
2.97
6.48
EUR
EUR
70%
1:500