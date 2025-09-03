SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Calma
Alexey Seidensal

Calma

Alexey Seidensal
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 100%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
366
Kârla kapanan işlemler:
284 (77.59%)
Zararla kapanan işlemler:
82 (22.40%)
En iyi işlem:
41.28 EUR
En kötü işlem:
-60.88 EUR
Brüt kâr:
876.44 EUR (77 099 pips)
Brüt zarar:
-613.20 EUR (59 774 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (197.82 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
197.82 EUR (39)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
30.13%
Maks. mevduat yükü:
23.31%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.74
Alış işlemleri:
258 (70.49%)
Satış işlemleri:
108 (29.51%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
0.72 EUR
Ortalama kâr:
3.09 EUR
Ortalama zarar:
-7.48 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-351.89 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-351.89 EUR (15)
Aylık büyüme:
65.78%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.02 EUR
Maksimum:
353.88 EUR (46.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.83% (353.88 EUR)
Varlığa göre:
34.60% (254.81 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 362
EURUSD 2
GER40 1
GBPUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 299
EURUSD 0
GER40 1
GBPUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 16K
EURUSD -7
GER40 945
GBPUSD 4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +41.28 EUR
En kötü işlem: -61 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 39
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +197.82 EUR
Maksimum ardışık zarar: -351.89 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

UltimaMarkets-Live 1
1.05 × 486
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.07 08:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.04 15:34
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.16 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 07:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.16 07:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 18:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.04 05:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 04:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 03:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 21:00
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.09.03 21:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.03 21:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Calma
Ayda 50 USD
100%
0
0
USD
673
EUR
5
95%
366
77%
30%
1.42
0.72
EUR
43%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.