Edson Carvalho

BaedsXMUltra

Edson Carvalho
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 32 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 22%
XMGlobal-MT5 16
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
176
Kârla kapanan işlemler:
129 (73.29%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (26.70%)
En iyi işlem:
1.30 USD
En kötü işlem:
-1.73 USD
Brüt kâr:
41.41 USD (373 717 pips)
Brüt zarar:
-19.86 USD (27 983 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (11.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.02 USD (30)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
98.62%
Maks. mevduat yükü:
13.57%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
65
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.70
Alış işlemleri:
77 (43.75%)
Satış işlemleri:
99 (56.25%)
Kâr faktörü:
2.09
Beklenen getiri:
0.12 USD
Ortalama kâr:
0.32 USD
Ortalama zarar:
-0.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-5.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.47 USD (9)
Aylık büyüme:
21.55%
Algo alım-satım:
63%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
12.66 USD (10.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.26% (12.66 USD)
Varlığa göre:
23.67% (28.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPNZDm# 11
USDJPYm# 10
EURNZDm# 9
GBPAUDm# 9
USDCHFm# 9
NZDCADm# 8
GBPJPYm# 8
EURAUDm# 8
AUDJPYm# 8
GBPCADm# 8
GOLDm# 7
CADJPYm# 7
CHFJPYm# 7
AUDUSDm# 5
NZDJPYm# 5
EURUSDm# 5
EURJPYm# 5
AUDCADm# 5
EURCADm# 5
USDCADm# 4
GBPUSDm# 4
GBPCHFm# 4
NZDCHFm# 4
AUDNZDm# 4
NZDUSDm# 3
AUDCHFm# 2
CADCHFm# 2
EURCHFm# 1
EURGBPm# 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPNZDm# -1
USDJPYm# 2
EURNZDm# -2
GBPAUDm# 2
USDCHFm# 3
NZDCADm# 1
GBPJPYm# 2
EURAUDm# 1
AUDJPYm# 2
GBPCADm# 0
GOLDm# 2
CADJPYm# 1
CHFJPYm# 1
AUDUSDm# 0
NZDJPYm# 0
EURUSDm# 2
EURJPYm# 1
AUDCADm# 1
EURCADm# 0
USDCADm# 0
GBPUSDm# 1
GBPCHFm# 1
NZDCHFm# 0
AUDNZDm# -1
NZDUSDm# 1
AUDCHFm# 1
CADCHFm# 0
EURCHFm# 0
EURGBPm# 0
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPNZDm# -2.4K
USDJPYm# 2.7K
EURNZDm# -3.5K
GBPAUDm# 3.2K
USDCHFm# 2.5K
NZDCADm# 1.7K
GBPJPYm# 2.8K
EURAUDm# 2.1K
AUDJPYm# 2.7K
GBPCADm# 563
GOLDm# 2K
CADJPYm# 2K
CHFJPYm# 868
AUDUSDm# 169
NZDJPYm# 496
EURUSDm# 1.4K
EURJPYm# 1.4K
AUDCADm# 699
EURCADm# -598
USDCADm# 422
GBPUSDm# 1.4K
GBPCHFm# 982
NZDCHFm# -185
AUDNZDm# -1.3K
NZDUSDm# 960
AUDCHFm# 649
CADCHFm# -92
EURCHFm# 348
EURGBPm# 347
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.30 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +11.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.25 16:48
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.10 20:40
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 06:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 00:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 04:28
Share of trading days is too low
2025.09.04 04:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.03 16:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 16:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 16:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.03 16:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.03 16:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.