- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
292
Kârla kapanan işlemler:
217 (74.31%)
Zararla kapanan işlemler:
75 (25.68%)
En iyi işlem:
22.07 USD
En kötü işlem:
-91.74 USD
Brüt kâr:
483.81 USD (686 717 pips)
Brüt zarar:
-390.88 USD (557 655 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (30.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35.33 USD (16)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
18.29%
Maks. mevduat yükü:
193.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.78
Alış işlemleri:
137 (46.92%)
Satış işlemleri:
155 (53.08%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
0.32 USD
Ortalama kâr:
2.23 USD
Ortalama zarar:
-5.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-34.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-91.74 USD (1)
Aylık büyüme:
3.31%
Yıllık tahmin:
40.16%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
43.63 USD
Maksimum:
119.24 USD (29.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.09% (119.36 USD)
Varlığa göre:
39.40% (80.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|102
|BTCUSD
|70
|USDJPY
|35
|GBPUSD
|15
|EURAUD
|13
|GBPJPY
|13
|XAGUSD
|12
|EURUSD
|11
|GBPAUD
|5
|USDCHF
|3
|EURJPY
|3
|NZDJPY
|3
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|2
|ETHUSD
|1
|CHFJPY
|1
|EURNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|19
|BTCUSD
|17
|USDJPY
|-16
|GBPUSD
|9
|EURAUD
|-1
|GBPJPY
|-4
|XAGUSD
|56
|EURUSD
|10
|GBPAUD
|-2
|USDCHF
|6
|EURJPY
|2
|NZDJPY
|-1
|NZDUSD
|-1
|AUDUSD
|2
|ETHUSD
|0
|CHFJPY
|0
|EURNZD
|-4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.9K
|BTCUSD
|126K
|USDJPY
|-1.4K
|GBPUSD
|986
|EURAUD
|-17
|GBPJPY
|-237
|XAGUSD
|461
|EURUSD
|1.1K
|GBPAUD
|-276
|USDCHF
|487
|EURJPY
|259
|NZDJPY
|-85
|NZDUSD
|-128
|AUDUSD
|188
|ETHUSD
|609
|CHFJPY
|-6
|EURNZD
|-638
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +22.07 USD
En kötü işlem: -92 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +30.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -34.69 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.36 × 11
|
PUPrime-Live
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|2.01 × 93
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.00 × 1038
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|3.63 × 8
|
FusionMarkets-Live
|3.90 × 16891
|
RoboForex-ECN
|4.00 × 743
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.15 × 155
|
XM.COM-MT5
|4.38 × 299
|
Darwinex-Live
|4.57 × 475
|
GOMarketsIntl-Live
|4.94 × 68
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|5.13 × 16
|
Exness-MT5Real12
|5.67 × 18
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.88 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|5.92 × 12
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|6.00 × 10
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|6.00 × 1
