Md Hasanuzzaman Khan

Promentor600

Md Hasanuzzaman Khan
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 60 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 31%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
292
Kârla kapanan işlemler:
217 (74.31%)
Zararla kapanan işlemler:
75 (25.68%)
En iyi işlem:
22.07 USD
En kötü işlem:
-91.74 USD
Brüt kâr:
483.81 USD (686 717 pips)
Brüt zarar:
-390.88 USD (557 655 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (30.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35.33 USD (16)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
18.29%
Maks. mevduat yükü:
193.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.78
Alış işlemleri:
137 (46.92%)
Satış işlemleri:
155 (53.08%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
0.32 USD
Ortalama kâr:
2.23 USD
Ortalama zarar:
-5.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-34.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-91.74 USD (1)
Aylık büyüme:
3.31%
Yıllık tahmin:
40.16%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
43.63 USD
Maksimum:
119.24 USD (29.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.09% (119.36 USD)
Varlığa göre:
39.40% (80.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 102
BTCUSD 70
USDJPY 35
GBPUSD 15
EURAUD 13
GBPJPY 13
XAGUSD 12
EURUSD 11
GBPAUD 5
USDCHF 3
EURJPY 3
NZDJPY 3
NZDUSD 2
AUDUSD 2
ETHUSD 1
CHFJPY 1
EURNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 19
BTCUSD 17
USDJPY -16
GBPUSD 9
EURAUD -1
GBPJPY -4
XAGUSD 56
EURUSD 10
GBPAUD -2
USDCHF 6
EURJPY 2
NZDJPY -1
NZDUSD -1
AUDUSD 2
ETHUSD 0
CHFJPY 0
EURNZD -4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.9K
BTCUSD 126K
USDJPY -1.4K
GBPUSD 986
EURAUD -17
GBPJPY -237
XAGUSD 461
EURUSD 1.1K
GBPAUD -276
USDCHF 487
EURJPY 259
NZDJPY -85
NZDUSD -128
AUDUSD 188
ETHUSD 609
CHFJPY -6
EURNZD -638
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22.07 USD
En kötü işlem: -92 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +30.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -34.69 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.36 × 11
PUPrime-Live
1.20 × 5
ICMarketsSC-MT5
2.01 × 93
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
ICMarketsSC-MT5-2
3.00 × 1038
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
3.63 × 8
FusionMarkets-Live
3.90 × 16891
RoboForex-ECN
4.00 × 743
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
XM.COM-MT5
4.38 × 299
Darwinex-Live
4.57 × 475
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
Exness-MT5Real7
5.13 × 16
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
ValutradesSeychelles-Live
5.88 × 8
VantageInternational-Live 4
5.92 × 12
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
JunoMarkets-Server
6.00 × 10
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
VantageInternational-Live 10
6.00 × 1
42 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.22 07:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.18% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 07:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.08 06:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 06:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 05:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 05:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 04:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 12:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 04:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 12:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 12:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
