Oleksandr Maiboroda

Tornado M

Oleksandr Maiboroda
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 4%
InstaFinance-Europe.com
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
714
Kârla kapanan işlemler:
534 (74.78%)
Zararla kapanan işlemler:
180 (25.21%)
En iyi işlem:
7.94 USD
En kötü işlem:
-2.35 USD
Brüt kâr:
299.16 USD (1 813 903 pips)
Brüt zarar:
-88.40 USD (718 512 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
51 (28.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
44.03 USD (19)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
37.39%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
247
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
7.86
Alış işlemleri:
282 (39.50%)
Satış işlemleri:
432 (60.50%)
Kâr faktörü:
3.38
Beklenen getiri:
0.30 USD
Ortalama kâr:
0.56 USD
Ortalama zarar:
-0.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-26.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-26.82 USD (19)
Aylık büyüme:
4.22%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.98 USD
Maksimum:
26.82 USD (0.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.53% (26.82 USD)
Varlığa göre:
11.05% (571.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSD.futu 714
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSD.futu 211
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSD.futu 1.1M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.94 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +28.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaFinance-Europe.com" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.09.26 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 07:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 05:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 14:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 11:31
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.03 11:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.03 11:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
