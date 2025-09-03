SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Apex Trend Navigator
Benjamin Dehghani

Apex Trend Navigator

Benjamin Dehghani
0 inceleme
Güvenilirlik
71 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 86%
AdmiralsGroup-Live3
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
220
Kârla kapanan işlemler:
182 (82.72%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (17.27%)
En iyi işlem:
24.32 EUR
En kötü işlem:
-63.06 EUR
Brüt kâr:
1 069.73 EUR (22 634 pips)
Brüt zarar:
-412.26 EUR (6 782 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (106.72 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
133.17 EUR (12)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
33.76%
Maks. mevduat yükü:
64.13%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
9.58
Alış işlemleri:
87 (39.55%)
Satış işlemleri:
133 (60.45%)
Kâr faktörü:
2.59
Beklenen getiri:
2.99 EUR
Ortalama kâr:
5.88 EUR
Ortalama zarar:
-10.85 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-55.29 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-68.64 EUR (2)
Aylık büyüme:
9.07%
Yıllık tahmin:
110.01%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
68.64 EUR (5.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.66% (63.06 EUR)
Varlığa göre:
12.44% (176.85 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 181
EURUSD 22
GBPUSD 12
USDJPY 4
GOLD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY 737
EURUSD 21
GBPUSD -22
USDJPY 13
GOLD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY 16K
EURUSD 271
GBPUSD -361
USDJPY 198
GOLD 99
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.32 EUR
En kötü işlem: -63 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +106.72 EUR
Maksimum ardışık zarar: -55.29 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AdmiralsGroup-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Demo
0.30 × 30
AdmiralsGroup-Live3
0.70 × 174
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.10 15:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 18:11
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 4.67% of days out of 471 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 10:31
Share of trading days is too low
2025.09.03 07:23
Trading operations on the account were performed for only 85 days. This comprises 13.51% of days out of the 629 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Apex Trend Navigator
Ayda 30 USD
86%
0
0
USD
1.4K
EUR
71
0%
220
82%
34%
2.59
2.99
EUR
12%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.