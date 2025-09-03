SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AdrianCopytrade
Joyce Weiss Evans

AdrianCopytrade

Joyce Weiss Evans
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 44%
LiteFinanceVC-Live-04
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
293
Kârla kapanan işlemler:
199 (67.91%)
Zararla kapanan işlemler:
94 (32.08%)
En iyi işlem:
50.54 USD
En kötü işlem:
-36.76 USD
Brüt kâr:
885.08 USD (41 870 pips)
Brüt zarar:
-749.59 USD (31 981 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (50.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
131.27 USD (7)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
60.36%
Maks. mevduat yükü:
75.49%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.89
Alış işlemleri:
165 (56.31%)
Satış işlemleri:
128 (43.69%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.46 USD
Ortalama kâr:
4.45 USD
Ortalama zarar:
-7.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-71.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-72.70 USD (4)
Aylık büyüme:
43.71%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35.29 USD
Maksimum:
152.08 USD (36.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.54% (152.08 USD)
Varlığa göre:
32.88% (102.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_o 250
FDAX 14
NZDUSD_o 7
EURAUD_o 6
EURCAD_o 3
AUDUSD_o 3
USDCAD_o 3
AUDCAD_o 2
EURUSD_o 2
NZDCAD_o 1
USDCHF_o 1
EURJPY_o 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD_o -67
FDAX 155
NZDUSD_o -2
EURAUD_o 24
EURCAD_o 6
AUDUSD_o 35
USDCAD_o -16
AUDCAD_o 1
EURUSD_o 16
NZDCAD_o -17
USDCHF_o 0
EURJPY_o 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD_o -3.5K
FDAX 13K
NZDUSD_o 4
EURAUD_o 511
EURCAD_o 24
AUDUSD_o 422
USDCAD_o -334
AUDCAD_o 32
EURUSD_o 205
NZDCAD_o -468
USDCHF_o 18
EURJPY_o 32
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +50.54 USD
En kötü işlem: -37 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +50.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -71.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

https://t.me/Adriancopytrade
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AdrianCopytrade
Ayda 300 USD
44%
0
0
USD
397
USD
5
94%
293
67%
60%
1.18
0.46
USD
35%
1:400
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.