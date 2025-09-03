SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / VeeSwing01
Ng Pak Yew

VeeSwing01

Ng Pak Yew
0 inceleme
Güvenilirlik
130 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 6%
VantageInternational-Live 9
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 020
Kârla kapanan işlemler:
774 (75.88%)
Zararla kapanan işlemler:
246 (24.12%)
En iyi işlem:
261.12 USD
En kötü işlem:
-603.20 USD
Brüt kâr:
12 355.45 USD (16 114 475 pips)
Brüt zarar:
-9 331.26 USD (12 522 330 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (224.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
685.51 USD (4)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
27.63%
Maks. mevduat yükü:
1.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
0.85
Alış işlemleri:
940 (92.16%)
Satış işlemleri:
80 (7.84%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
2.96 USD
Ortalama kâr:
15.96 USD
Ortalama zarar:
-37.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-3 577.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 577.06 USD (8)
Aylık büyüme:
1.51%
Yıllık tahmin:
18.30%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 577.06 USD (39.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
69.58% (3 577.06 USD)
Varlığa göre:
2.41% (119.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 737
XAUUSD+ 187
EURUSD+ 94
USDJPY+ 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 5.4K
XAUUSD+ 720
EURUSD+ -3K
USDJPY+ -97
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 3.6M
XAUUSD+ -11K
EURUSD+ -3.2K
USDJPY+ -14K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +261.12 USD
En kötü işlem: -603 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +224.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 577.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MEXAtlantic-Real-2
0.00 × 2
EA mainly trade BTC and EU

EA running since 2023 and has remained profitable

İnceleme yok
2025.09.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 10:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 15:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 06:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 881 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 06:23
A large drawdown may occur on the account again
