Yanuar Boby Sutejo

Herocyn

Yanuar Boby Sutejo
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 49 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 19%
FBS-Real-10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
63
Kârla kapanan işlemler:
49 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (22.22%)
En iyi işlem:
23.76 USD
En kötü işlem:
-16.65 USD
Brüt kâr:
298.62 USD (4 865 pips)
Brüt zarar:
-107.34 USD (2 078 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (54.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
54.21 USD (13)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
53.98%
Maks. mevduat yükü:
23.05%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
9.21
Alış işlemleri:
30 (47.62%)
Satış işlemleri:
33 (52.38%)
Kâr faktörü:
2.78
Beklenen getiri:
3.04 USD
Ortalama kâr:
6.09 USD
Ortalama zarar:
-7.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-20.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.78 USD (2)
Aylık büyüme:
15.75%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
20.78 USD (1.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.72% (20.78 USD)
Varlığa göre:
52.26% (622.55 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 34
GBPUSD 29
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 104
GBPUSD 88
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.4K
GBPUSD 1.4K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.76 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +54.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Hankotrade-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 3
OctaFX-Real7
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 4
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 2
XMTrading-Real 49
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
Alpari-Standard2
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 7
Exness-Real11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 29
154 daha fazla...
No time to analyze charts? No problem.
With Herocyn on mql5, you can copy every trade automatically – same entries ✅ same exits ✅ same profits 💰
🔥 Transparent results
🔥 Risk managed
🔥 Monthly fee only $30
👉 Join today on mql5, subscribe, and grow your account! 🚀
İnceleme yok
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 08:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 04:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.03 04:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.