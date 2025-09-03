- Büyüme
İşlemler:
63
Kârla kapanan işlemler:
49 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (22.22%)
En iyi işlem:
23.76 USD
En kötü işlem:
-16.65 USD
Brüt kâr:
298.62 USD (4 865 pips)
Brüt zarar:
-107.34 USD (2 078 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (54.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
54.21 USD (13)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
53.98%
Maks. mevduat yükü:
23.05%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
9.21
Alış işlemleri:
30 (47.62%)
Satış işlemleri:
33 (52.38%)
Kâr faktörü:
2.78
Beklenen getiri:
3.04 USD
Ortalama kâr:
6.09 USD
Ortalama zarar:
-7.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-20.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.78 USD (2)
Aylık büyüme:
15.75%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
20.78 USD (1.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.72% (20.78 USD)
Varlığa göre:
52.26% (622.55 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|34
|GBPUSD
|29
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|104
|GBPUSD
|88
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.4K
|GBPUSD
|1.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +23.76 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +54.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
Ava-Real 5
|0.00 × 1
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 8
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 7
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 29
No time to analyze charts? No problem.
With Herocyn on mql5, you can copy every trade automatically – same entries ✅ same exits ✅ same profits 💰
🔥 Transparent results
🔥 Risk managed
🔥 Monthly fee only $30
👉 Join today on mql5, subscribe, and grow your account! 🚀
