Gesse Dias De Oliveira

O Sol Leste

Gesse Dias De Oliveira
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 23%
XMGlobal-Real 16
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
32 (91.42%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (8.57%)
En iyi işlem:
1.03 USD
En kötü işlem:
-0.19 USD
Brüt kâr:
12.00 USD (15 694 pips)
Brüt zarar:
-0.35 USD (464 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (7.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.95 USD (16)
Sharpe oranı:
1.05
Alım-satım etkinliği:
95.34%
Maks. mevduat yükü:
6.30%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
15 gün
Düzelme faktörü:
33.29
Alış işlemleri:
9 (25.71%)
Satış işlemleri:
26 (74.29%)
Kâr faktörü:
34.29
Beklenen getiri:
0.33 USD
Ortalama kâr:
0.38 USD
Ortalama zarar:
-0.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-0.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.35 USD (3)
Aylık büyüme:
21.72%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.35 USD (0.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.60% (0.35 USD)
Varlığa göre:
26.06% (13.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCADm# 32
EURUSDm# 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCADm# 11
EURUSDm# 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCADm# 15K
EURUSDm# 649
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.03 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +7.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
O Sol Leste
Ayda 30 USD
23%
0
0
USD
62
USD
7
97%
35
91%
95%
34.28
0.33
USD
26%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.