- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
50
Kârla kapanan işlemler:
43 (86.00%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (14.00%)
En iyi işlem:
30.05 USD
En kötü işlem:
-13.85 USD
Brüt kâr:
295.25 USD (15 023 pips)
Brüt zarar:
-33.98 USD (3 876 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (48.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.50 USD (9)
Sharpe oranı:
0.63
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
16.79%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
18.86
Alış işlemleri:
32 (64.00%)
Satış işlemleri:
18 (36.00%)
Kâr faktörü:
8.69
Beklenen getiri:
5.23 USD
Ortalama kâr:
6.87 USD
Ortalama zarar:
-4.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-12.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.85 USD (1)
Aylık büyüme:
25.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
13.85 USD (2.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.02% (13.85 USD)
Varlığa göre:
25.05% (51.75 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCAD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCAD
|261
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCAD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +30.05 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +48.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XM.COM-Real 10
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 5
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 8
|
Tradeview-Live
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
USGFX-Live2
|0.11 × 9
|
XM.COM-Real 11
|0.18 × 11
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.22 × 181
|
ICMarketsSC-Live07
|0.22 × 2089
|
LQD1-Live01
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live06
|0.27 × 1090
|
FBS-Real-9
|0.31 × 16
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
57%
0
0
USD
USD
406
USD
USD
11
100%
50
86%
100%
8.68
5.23
USD
USD
25%
1:500