Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XM.COM-Real 10 0.00 × 1 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 1 FPMarkets-Live2 0.00 × 1 Tickmill-Live10 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 5 ICMarkets-Live06 0.00 × 1 FBS-Real-1 0.00 × 1 ICMarkets-Live14 0.00 × 1 Tradestone-Real-1 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 1 ICMarkets-Live05 0.00 × 1 TradersWay-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live10 0.00 × 1 TrioMarkets-Live Server 0.00 × 5 ForexTimeFXTM-ECN 0.00 × 5 TickmillUK-Live03 0.00 × 8 Tradeview-Live 0.00 × 7 ICMarkets-Live03 0.00 × 1 USGFX-Live2 0.11 × 9 XM.COM-Real 11 0.18 × 11 PepperstoneUK-Edge10 0.22 × 181 ICMarketsSC-Live07 0.22 × 2089 LQD1-Live01 0.25 × 4 ICMarketsSC-Live06 0.27 × 1090 FBS-Real-9 0.31 × 16 24 daha fazla...