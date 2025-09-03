SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TC Investment Safeway
Po Yuan Chen

TC Investment Safeway

Po Yuan Chen
0 inceleme
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -0%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 101
Kârla kapanan işlemler:
758 (68.84%)
Zararla kapanan işlemler:
343 (31.15%)
En iyi işlem:
100.32 USD
En kötü işlem:
-115.37 USD
Brüt kâr:
4 438.30 USD (435 964 pips)
Brüt zarar:
-3 942.04 USD (158 069 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (83.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
174.52 USD (14)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
96.96%
Maks. mevduat yükü:
2.63%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
0.82
Alış işlemleri:
708 (64.31%)
Satış işlemleri:
393 (35.69%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.45 USD
Ortalama kâr:
5.86 USD
Ortalama zarar:
-11.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-154.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-292.44 USD (6)
Aylık büyüme:
-1.27%
Yıllık tahmin:
-13.86%
Algo alım-satım:
64%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
209.96 USD
Maksimum:
604.86 USD (20.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.66% (245.04 USD)
Varlığa göre:
10.36% (1 997.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD+ 377
GBPUSD+ 354
XAUUSD+ 217
NZDCAD+ 54
DJ30.r 21
GER40.r 15
AUDUSD+ 8
EURAUD+ 8
EURGBP+ 7
GBPCAD+ 7
EURJPY+ 6
EURUSD+ 6
USDJPY+ 4
GBPCHF+ 3
GBPAUD+ 3
GBPNZD+ 2
CADJPY+ 1
AUDJPY+ 1
USDCAD+ 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD+ -144
GBPUSD+ 1
XAUUSD+ -38
NZDCAD+ 264
DJ30.r -51
GER40.r -41
AUDUSD+ 162
EURAUD+ -51
EURGBP+ 34
GBPCAD+ 58
EURJPY+ 159
EURUSD+ 53
USDJPY+ 4
GBPCHF+ 41
GBPAUD+ 35
GBPNZD+ 38
CADJPY+ 20
AUDJPY+ 38
USDCAD+ 14
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD+ -6.8K
GBPUSD+ -2.9K
XAUUSD+ 329
NZDCAD+ 2K
DJ30.r -20K
GER40.r -6.3K
AUDUSD+ 840
EURAUD+ -503
EURGBP+ 552
GBPCAD+ 722
EURJPY+ 2.3K
EURUSD+ 787
USDJPY+ 392
GBPCHF+ 264
GBPAUD+ 397
GBPNZD+ 405
CADJPY+ 177
AUDJPY+ 308
USDCAD+ 106
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +100.32 USD
En kötü işlem: -115 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +83.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -154.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.09.17 13:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 08:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 03:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 160 days of the signal's entire lifetime.
