Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5-4 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 4 ICMarkets-MT5-4 0.00 × 7 TitanFX-MT5-01 0.00 × 1 Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 1 FBS-Real 0.00 × 23 ICMarketsEU-MT5-5 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 3.51 × 77 ICMarketsSC-MT5-2 6.19 × 2940 ICMarketsSC-MT5 7.00 × 904 ICMarketsEU-MT5-2 20.53 × 19 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya