İşlemler:
252
Kârla kapanan işlemler:
188 (74.60%)
Zararla kapanan işlemler:
64 (25.40%)
En iyi işlem:
7.40 EUR
En kötü işlem:
-29.73 EUR
Brüt kâr:
163.01 EUR (31 577 pips)
Brüt zarar:
-299.50 EUR (57 163 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (46.21 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
46.21 EUR (39)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
6.07%
Maks. mevduat yükü:
143.30%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.61
Alış işlemleri:
192 (76.19%)
Satış işlemleri:
60 (23.81%)
Kâr faktörü:
0.54
Beklenen getiri:
-0.54 EUR
Ortalama kâr:
0.87 EUR
Ortalama zarar:
-4.68 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-101.29 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-122.45 EUR (7)
Aylık büyüme:
-68.23%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
170.88 EUR
Maksimum:
223.22 EUR (88.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
88.56% (223.22 EUR)
Varlığa göre:
70.24% (114.86 EUR)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
US500
252
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
US500
-156
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
US500
-26K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 7
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 23
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.51 × 77
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.19 × 2940
|
ICMarketsSC-MT5
|7.00 × 904
|
ICMarketsEU-MT5-2
|20.53 × 19
