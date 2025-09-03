SinyallerBölümler
Ulises Martinelli

IndexICM

Ulises Martinelli
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -68%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
252
Kârla kapanan işlemler:
188 (74.60%)
Zararla kapanan işlemler:
64 (25.40%)
En iyi işlem:
7.40 EUR
En kötü işlem:
-29.73 EUR
Brüt kâr:
163.01 EUR (31 577 pips)
Brüt zarar:
-299.50 EUR (57 163 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (46.21 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
46.21 EUR (39)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
6.07%
Maks. mevduat yükü:
143.30%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.61
Alış işlemleri:
192 (76.19%)
Satış işlemleri:
60 (23.81%)
Kâr faktörü:
0.54
Beklenen getiri:
-0.54 EUR
Ortalama kâr:
0.87 EUR
Ortalama zarar:
-4.68 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-101.29 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-122.45 EUR (7)
Aylık büyüme:
-68.23%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
170.88 EUR
Maksimum:
223.22 EUR (88.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
88.56% (223.22 EUR)
Varlığa göre:
70.24% (114.86 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US500 252
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US500 -156
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US500 -26K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.40 EUR
En kötü işlem: -30 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 39
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +46.21 EUR
Maksimum ardışık zarar: -101.29 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 7
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 23
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.51 × 77
ICMarketsSC-MT5-2
6.19 × 2940
ICMarketsSC-MT5
7.00 × 904
ICMarketsEU-MT5-2
20.53 × 19
Liquidity Index Trading.

İnceleme yok
2025.09.24 21:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 20:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.05 20:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 19:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.04 20:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 18:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 03:14
Share of trading days is too low
2025.09.03 03:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.03 02:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 02:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 02:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.03 02:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.03 02:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
IndexICM
Ayda 30 USD
-68%
0
0
USD
63
EUR
4
94%
252
74%
6%
0.54
-0.54
EUR
89%
1:500
Kopyala

