- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
31 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
22.47 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
277.94 USD (277 921 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
31 (277.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
277.94 USD (31)
Sharpe oranı:
2.12
Alım-satım etkinliği:
54.25%
Maks. mevduat yükü:
4.08%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
22 (70.97%)
Satış işlemleri:
9 (29.03%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
8.97 USD
Ortalama kâr:
8.97 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
30.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
12.31% (130.16 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|278
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|278K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +22.47 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +277.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
BFE R – Break Fractal System with Risk Control.Gold Makes Money - Weekly Profit Target : 5%.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
31%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
4
0%
31
100%
54%
n/a
8.97
USD
USD
12%
1:200