Florin Puti

QFTrading

Florin Puti
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 20%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
126
Kârla kapanan işlemler:
75 (59.52%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (40.48%)
En iyi işlem:
345.00 USD
En kötü işlem:
-119.50 USD
Brüt kâr:
2 641.03 USD (38 165 pips)
Brüt zarar:
-943.80 USD (18 883 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (430.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
821.00 USD (4)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
8.08%
Maks. mevduat yükü:
6.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
4.07
Alış işlemleri:
84 (66.67%)
Satış işlemleri:
42 (33.33%)
Kâr faktörü:
2.80
Beklenen getiri:
13.47 USD
Ortalama kâr:
35.21 USD
Ortalama zarar:
-18.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-417.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-417.00 USD (6)
Aylık büyüme:
1 602.85%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
417.00 USD (32.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.19% (417.00 USD)
Varlığa göre:
2.63% (16.01 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 126
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.7K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 19K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +345.00 USD
En kötü işlem: -120 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +430.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -417.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Pro-4
2.21 × 1123
RoboForex-Pro-5
2.39 × 1596
RoboForex-Pro-6
3.12 × 711
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
3.22 × 211
RoboForex-Pro-3
5.70 × 70
ForexClubBY-MT4 Real Server
5.91 × 420
Axi-US03-Live
10.24 × 793
İnceleme yok
2025.09.02 20:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.02 20:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
