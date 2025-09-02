- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
126
Kârla kapanan işlemler:
75 (59.52%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (40.48%)
En iyi işlem:
345.00 USD
En kötü işlem:
-119.50 USD
Brüt kâr:
2 641.03 USD (38 165 pips)
Brüt zarar:
-943.80 USD (18 883 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (430.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
821.00 USD (4)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
8.08%
Maks. mevduat yükü:
6.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
4.07
Alış işlemleri:
84 (66.67%)
Satış işlemleri:
42 (33.33%)
Kâr faktörü:
2.80
Beklenen getiri:
13.47 USD
Ortalama kâr:
35.21 USD
Ortalama zarar:
-18.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-417.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-417.00 USD (6)
Aylık büyüme:
1 602.85%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
417.00 USD (32.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.19% (417.00 USD)
Varlığa göre:
2.63% (16.01 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|126
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.7K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|19K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +345.00 USD
En kötü işlem: -120 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +430.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -417.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-Pro-4
|2.21 × 1123
|
RoboForex-Pro-5
|2.39 × 1596
|
RoboForex-Pro-6
|3.12 × 711
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|3.22 × 211
|
RoboForex-Pro-3
|5.70 × 70
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|5.91 × 420
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
20%
0
0
USD
USD
722
USD
USD
5
0%
126
59%
8%
2.79
13.47
USD
USD
34%
1:500