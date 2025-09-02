- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
518
Kârla kapanan işlemler:
397 (76.64%)
Zararla kapanan işlemler:
121 (23.36%)
En iyi işlem:
100.56 USD
En kötü işlem:
-29.63 USD
Brüt kâr:
724.77 USD (61 704 pips)
Brüt zarar:
-431.01 USD (40 292 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (9.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
100.56 USD (1)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
215.60%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.14
Alış işlemleri:
262 (50.58%)
Satış işlemleri:
256 (49.42%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
0.57 USD
Ortalama kâr:
1.83 USD
Ortalama zarar:
-3.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-60.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-71.02 USD (3)
Aylık büyüme:
2.11%
Yıllık tahmin:
25.58%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 USD
Maksimum:
71.02 USD (7.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.91% (71.51 USD)
Varlığa göre:
86.24% (856.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD.PRO
|215
|AUDCAD.PRO
|200
|AUDNZD.PRO
|103
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD.PRO
|129
|AUDCAD.PRO
|115
|AUDNZD.PRO
|59
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD.PRO
|11K
|AUDCAD.PRO
|3.1K
|AUDNZD.PRO
|7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +100.56 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +9.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -60.43 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OxSecurities-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Has just been a steady reliable Account. No fancy thrills, Just does the work!
İnceleme yok