Russel John Nielsen

WW2OX300

0 inceleme
Güvenilirlik
49 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 43%
OxSecurities-Live
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
518
Kârla kapanan işlemler:
397 (76.64%)
Zararla kapanan işlemler:
121 (23.36%)
En iyi işlem:
100.56 USD
En kötü işlem:
-29.63 USD
Brüt kâr:
724.77 USD (61 704 pips)
Brüt zarar:
-431.01 USD (40 292 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (9.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
100.56 USD (1)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
215.60%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.14
Alış işlemleri:
262 (50.58%)
Satış işlemleri:
256 (49.42%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
0.57 USD
Ortalama kâr:
1.83 USD
Ortalama zarar:
-3.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-60.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-71.02 USD (3)
Aylık büyüme:
2.11%
Yıllık tahmin:
25.58%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 USD
Maksimum:
71.02 USD (7.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.91% (71.51 USD)
Varlığa göre:
86.24% (856.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD.PRO 215
AUDCAD.PRO 200
AUDNZD.PRO 103
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD.PRO 129
AUDCAD.PRO 115
AUDNZD.PRO 59
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD.PRO 11K
AUDCAD.PRO 3.1K
AUDNZD.PRO 7K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +100.56 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +9.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -60.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OxSecurities-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Has just been a steady reliable Account. No fancy thrills, Just does the work!
İnceleme yok
2025.09.24 11:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 02:57
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
