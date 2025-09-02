SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Proyecto TITAN 2d12 02SEPT2025
Francisco Contreras Manzano

Proyecto TITAN 2d12 02SEPT2025

Francisco Contreras Manzano
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 69%
FPMarketsLLC-Live3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
791
Kârla kapanan işlemler:
705 (89.12%)
Zararla kapanan işlemler:
86 (10.87%)
En iyi işlem:
29.87 USD
En kötü işlem:
-104.58 USD
Brüt kâr:
869.28 USD (918 197 pips)
Brüt zarar:
-183.21 USD (34 386 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
59 (129.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
129.86 USD (59)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
24.61%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
179
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
6.56
Alış işlemleri:
449 (56.76%)
Satış işlemleri:
342 (43.24%)
Kâr faktörü:
4.74
Beklenen getiri:
0.87 USD
Ortalama kâr:
1.23 USD
Ortalama zarar:
-2.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-17.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-104.58 USD (1)
Aylık büyüme:
47.34%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
104.58 USD (6.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.03% (104.58 USD)
Varlığa göre:
44.79% (746.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 263
GBPCAD 83
EURJPY 78
AUDCAD 63
USDJPY 52
XAUUSD 49
EURCAD 45
EURUSD 44
USDCAD 31
EURAUD 29
NZDUSD 22
GBPUSD 17
NZDJPY 10
NZDCAD 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 77
GBPCAD 57
EURJPY 6
AUDCAD 28
USDJPY 169
XAUUSD 121
EURCAD -26
EURUSD 79
USDCAD 43
EURAUD 48
NZDUSD 41
GBPUSD 19
NZDJPY 15
NZDCAD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 824K
GBPCAD 8.4K
EURJPY 830
AUDCAD 4K
USDJPY 9.3K
XAUUSD 13K
EURCAD 4.4K
EURUSD 4.7K
USDCAD 3.7K
EURAUD 3.9K
NZDUSD 2.8K
GBPUSD 1.9K
NZDJPY 2.4K
NZDCAD 1.2K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +29.87 USD
En kötü işlem: -105 USD
Maksimum ardışık kazanç: 59
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +129.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.02 USD

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 9
✨ Transparencia, Tecnología y Resultados Reales ✨

En un mundo financiero lleno de promesas vacías, aquí encontrarás honestidad sin adornos y resultados confirmados. Cada una de mis carteras publicadas en MQL5 está basada en un desarrollo tecnológico sólido, fruto de años de investigación en trading algorítmico y probado bajo condiciones reales de mercado.

🚀 La clave no es solo crecer, sino hacerlo de manera consistente y sostenible. Por eso, cada estrategia está diseñada para asegurar ingresos continuos, minimizando riesgos y maximizando oportunidades.

📊 Mis sistemas no viven de la suerte, sino de la matemática, la disciplina y la innovación tecnológica, con auditorías verificables dentro de la propia plataforma MQL5.

Confianza, claridad y compromiso son los tres pilares que sostienen cada operación. Aquí no se trata de vender ilusiones, sino de demostrar con hechos que la tecnología bien aplicada puede transformar tu manera de invertir.

💡 Si buscas un camino real hacia la libertad financiera, con datos que hablan por sí solos, estás en el lugar correcto.


