- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
517
Kârla kapanan işlemler:
423 (81.81%)
Zararla kapanan işlemler:
94 (18.18%)
En iyi işlem:
159.38 EUR
En kötü işlem:
-71.50 EUR
Brüt kâr:
1 866.26 EUR (151 395 pips)
Brüt zarar:
-1 069.34 EUR (107 460 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (31.28 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
370.83 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
94.10%
Maks. mevduat yükü:
3.44%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
149
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
2.42
Alış işlemleri:
338 (65.38%)
Satış işlemleri:
179 (34.62%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
1.54 EUR
Ortalama kâr:
4.41 EUR
Ortalama zarar:
-11.38 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-329.66 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-329.66 EUR (7)
Aylık büyüme:
7.97%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
329.66 EUR (3.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.10% (329.66 EUR)
Varlığa göre:
13.23% (1 404.22 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.fx
|517
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.fx
|909
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.fx
|44K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +159.38 EUR
En kötü işlem: -72 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +31.28 EUR
Maksimum ardışık zarar: -329.66 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "JMFinancial2-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
XAUUSD Strategy on a 10K balance on MT4
