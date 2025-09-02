SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / XAUUSD Strategy
Andrea Biffa

XAUUSD Strategy

Andrea Biffa
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 8%
JMFinancial2-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
517
Kârla kapanan işlemler:
423 (81.81%)
Zararla kapanan işlemler:
94 (18.18%)
En iyi işlem:
159.38 EUR
En kötü işlem:
-71.50 EUR
Brüt kâr:
1 866.26 EUR (151 395 pips)
Brüt zarar:
-1 069.34 EUR (107 460 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (31.28 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
370.83 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
94.10%
Maks. mevduat yükü:
3.44%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
149
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
2.42
Alış işlemleri:
338 (65.38%)
Satış işlemleri:
179 (34.62%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
1.54 EUR
Ortalama kâr:
4.41 EUR
Ortalama zarar:
-11.38 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-329.66 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-329.66 EUR (7)
Aylık büyüme:
7.97%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
329.66 EUR (3.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.10% (329.66 EUR)
Varlığa göre:
13.23% (1 404.22 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.fx 517
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.fx 909
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.fx 44K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +159.38 EUR
En kötü işlem: -72 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +31.28 EUR
Maksimum ardışık zarar: -329.66 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "JMFinancial2-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

XAUUSD Strategy on a 10K balance on MT4
İnceleme yok
2025.09.04 03:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 19:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 14:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.02 14:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
