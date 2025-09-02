SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Delta Pro 400
Igor Loza

Delta Pro 400

Igor Loza
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 3%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
259
Kârla kapanan işlemler:
167 (64.47%)
Zararla kapanan işlemler:
92 (35.52%)
En iyi işlem:
63.24 USD
En kötü işlem:
-39.69 USD
Brüt kâr:
871.91 USD (27 405 pips)
Brüt zarar:
-676.75 USD (24 920 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (31.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
67.96 USD (4)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
95.40%
Maks. mevduat yükü:
4.11%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
0.45
Alış işlemleri:
135 (52.12%)
Satış işlemleri:
124 (47.88%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
0.75 USD
Ortalama kâr:
5.22 USD
Ortalama zarar:
-7.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-337.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-337.69 USD (18)
Aylık büyüme:
0.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
430.92 USD (6.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.51% (430.92 USD)
Varlığa göre:
4.82% (314.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 81
EURUSD 59
USDCAD 46
USDCHF 41
AUDUSD 32
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 122
EURUSD 5
USDCAD -16
USDCHF 64
AUDUSD 20
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 1K
EURUSD 877
USDCAD -459
USDCHF -302
AUDUSD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +63.24 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +31.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -337.69 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TitanFX-03
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
FPMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.45 × 77
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.58 × 923
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
VantageInternational-Live 7
0.64 × 11
EightcapLtd-Real2
0.65 × 392
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
318 daha fazla...
According to the rules of this trading system, a fixed stop loss is set at 10% of the deposit.

По правилам данной торговой системы, установлен фиксированный стоп лосс в размере 10% от депозита. 

İnceleme yok
2025.09.02 13:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
