İşlemler:
259
Kârla kapanan işlemler:
167 (64.47%)
Zararla kapanan işlemler:
92 (35.52%)
En iyi işlem:
63.24 USD
En kötü işlem:
-39.69 USD
Brüt kâr:
871.91 USD (27 405 pips)
Brüt zarar:
-676.75 USD (24 920 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (31.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
67.96 USD (4)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
95.40%
Maks. mevduat yükü:
4.11%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
0.45
Alış işlemleri:
135 (52.12%)
Satış işlemleri:
124 (47.88%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
0.75 USD
Ortalama kâr:
5.22 USD
Ortalama zarar:
-7.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-337.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-337.69 USD (18)
Aylık büyüme:
0.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
430.92 USD (6.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.51% (430.92 USD)
Varlığa göre:
4.82% (314.48 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|81
|EURUSD
|59
|USDCAD
|46
|USDCHF
|41
|AUDUSD
|32
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|122
|EURUSD
|5
|USDCAD
|-16
|USDCHF
|64
|AUDUSD
|20
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|1K
|EURUSD
|877
|USDCAD
|-459
|USDCHF
|-302
|AUDUSD
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
En iyi işlem: +63.24 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +31.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -337.69 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TitanFX-03
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-13
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 16
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live01
|0.13 × 45
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.17 × 6
|
FXCC1-Live
|0.30 × 10
|
DNAMarkets-Real-5
|0.35 × 91
|
DooPrime-Live 4
|0.37 × 67
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 77
|
ICMarkets-Live14
|0.49 × 53
|
ICMarketsSC-Live22
|0.57 × 21
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.58 × 923
|
ThreeTrader-Demo
|0.63 × 960
|
VantageInternational-Live 7
|0.64 × 11
|
EightcapLtd-Real2
|0.65 × 392
|
TradeMaxGlobal-Live9
|0.68 × 169
According to the rules of this trading system, a fixed stop loss is set at 10% of the deposit.
По правилам данной торговой системы, установлен фиксированный стоп лосс в размере 10% от депозита.
