SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Epic Game Trade 2
Jose Carlos Miranda Reyes

Epic Game Trade 2

Jose Carlos Miranda Reyes
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 48%
XMGlobal-Real 8
1:300
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
89
Kârla kapanan işlemler:
86 (96.62%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (3.37%)
En iyi işlem:
15.68 USD
En kötü işlem:
-3.92 USD
Brüt kâr:
150.94 USD (216 234 pips)
Brüt zarar:
-7.12 USD (710 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
75 (132.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
132.39 USD (75)
Sharpe oranı:
0.62
Alım-satım etkinliği:
85.35%
Maks. mevduat yükü:
25.73%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
26.63
Alış işlemleri:
57 (64.04%)
Satış işlemleri:
32 (35.96%)
Kâr faktörü:
21.20
Beklenen getiri:
1.62 USD
Ortalama kâr:
1.76 USD
Ortalama zarar:
-2.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-5.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.24 USD (2)
Aylık büyüme:
47.94%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5.40 USD (1.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.25% (5.40 USD)
Varlığa göre:
27.55% (118.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD# 28
EURUSD# 21
USDJPY# 10
AUDUSD# 9
US500Cash 5
USDCHF# 4
USDCAD# 3
BTCUSD# 2
JP225Cash 2
FRA40Cash 1
EU50Cash 1
GBPJPY# 1
CADJPY# 1
CADCHF# 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD# 52
EURUSD# 34
USDJPY# 17
AUDUSD# -5
US500Cash 15
USDCHF# 5
USDCAD# 2
BTCUSD# 19
JP225Cash 0
FRA40Cash 1
EU50Cash 1
GBPJPY# 1
CADJPY# 1
CADCHF# 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD# 2.6K
EURUSD# 1.9K
USDJPY# 2.5K
AUDUSD# -474
US500Cash 15K
USDCHF# 408
USDCAD# 299
BTCUSD# 192K
JP225Cash 56
FRA40Cash 878
EU50Cash 439
GBPJPY# 181
CADJPY# 104
CADCHF# 103
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.68 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 75
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +132.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.17 21:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 15:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 13:34
Share of trading days is too low
2025.09.02 12:34
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 8.33% of days out of the 12 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 12:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.02 12:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Epic Game Trade 2
Ayda 30 USD
48%
0
0
USD
444
USD
4
0%
89
96%
85%
21.19
1.62
USD
28%
1:300
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.