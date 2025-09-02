- Büyüme
İşlemler:
1 082
Kârla kapanan işlemler:
985 (91.03%)
Zararla kapanan işlemler:
97 (8.96%)
En iyi işlem:
9.12 USD
En kötü işlem:
-30.63 USD
Brüt kâr:
1 299.13 USD (180 403 pips)
Brüt zarar:
-564.84 USD (71 390 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
153 (168.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
168.10 USD (153)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
99.68%
Maks. mevduat yükü:
32.14%
En son işlem:
34 dakika önce
Hafta başına işlemler:
359
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.08
Alış işlemleri:
512 (47.32%)
Satış işlemleri:
570 (52.68%)
Kâr faktörü:
2.30
Beklenen getiri:
0.68 USD
Ortalama kâr:
1.32 USD
Ortalama zarar:
-5.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-85.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-117.89 USD (12)
Aylık büyüme:
45.50%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
353.84 USD (24.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.05% (355.82 USD)
Varlığa göre:
51.82% (498.98 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|109
|EURJPY
|109
|AUDJPY
|59
|AUDCAD
|58
|GBPSGD
|57
|GBPAUD
|53
|AUDNZD
|53
|GBPCAD
|47
|GBPUSD
|40
|USDSGD
|37
|AUDUSD
|35
|EURAUD
|33
|EURGBP
|28
|CADCHF
|27
|NZDCHF
|27
|NZDJPY
|25
|NZDCAD
|24
|USDCHF
|23
|EURUSD
|23
|GBPCHF
|23
|AUDCHF
|21
|CHFSGD
|20
|EURCAD
|19
|EURNZD
|19
|SGDJPY
|18
|CHFJPY
|17
|GBPJPY
|15
|USDJPY
|14
|NZDUSD
|13
|EURSGD
|12
|AUDSGD
|12
|CADJPY
|5
|USDCAD
|5
|EURCHF
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPNZD
|46
|EURJPY
|83
|AUDJPY
|86
|AUDCAD
|23
|GBPSGD
|41
|GBPAUD
|76
|AUDNZD
|-24
|GBPCAD
|42
|GBPUSD
|40
|USDSGD
|-11
|AUDUSD
|-17
|EURAUD
|60
|EURGBP
|35
|CADCHF
|22
|NZDCHF
|15
|NZDJPY
|28
|NZDCAD
|12
|USDCHF
|16
|EURUSD
|34
|GBPCHF
|33
|AUDCHF
|29
|CHFSGD
|20
|EURCAD
|-43
|EURNZD
|0
|SGDJPY
|24
|CHFJPY
|5
|GBPJPY
|29
|USDJPY
|28
|NZDUSD
|-46
|EURSGD
|19
|AUDSGD
|13
|CADJPY
|8
|USDCAD
|4
|EURCHF
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPNZD
|9.6K
|EURJPY
|14K
|AUDJPY
|14K
|AUDCAD
|3.7K
|GBPSGD
|6K
|GBPAUD
|12K
|AUDNZD
|-2K
|GBPCAD
|6.6K
|GBPUSD
|4.3K
|USDSGD
|-192
|AUDUSD
|-1.4K
|EURAUD
|9.3K
|EURGBP
|2.7K
|CADCHF
|1.9K
|NZDCHF
|1.3K
|NZDJPY
|4.1K
|NZDCAD
|1.9K
|USDCHF
|1.5K
|EURUSD
|3.5K
|GBPCHF
|2.7K
|AUDCHF
|2.4K
|CHFSGD
|2.3K
|EURCAD
|-6K
|EURNZD
|-42
|SGDJPY
|3.8K
|CHFJPY
|898
|GBPJPY
|4.6K
|USDJPY
|4.3K
|NZDUSD
|-4.2K
|EURSGD
|2.4K
|AUDSGD
|1.8K
|CADJPY
|1.1K
|USDCAD
|614
|EURCHF
|311
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.12 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 153
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +168.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -85.59 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 5
|
PUPrime-Live
|0.86 × 7
|
Exness-MT5Real8
|1.20 × 5
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.33 × 15
|
FxPro-MT5 Live02
|1.50 × 4
|
Coinexx-Live
|1.83 × 6
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.11 × 179
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.27 × 1271
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.44 × 55
|
FPMarketsLLC-Live
|2.67 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.90 × 395
|
Exness-MT5Real7
|3.55 × 11
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.70 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|3.74 × 35
|
Exness-MT5Real12
|3.87 × 38
|
VantageInternational-Live 3
|3.89 × 18
|
FxPro-MT5
|4.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
|
ECMarkets-MT5-Live01
|4.25 × 4
|
Exness-MT5Real3
|4.33 × 6
|
LiteFinance-MT5-Live
|4.33 × 9
İnceleme yok
