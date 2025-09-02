SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Eric blb
Vojtech Dubina

Eric blb

Vojtech Dubina
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 147%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 082
Kârla kapanan işlemler:
985 (91.03%)
Zararla kapanan işlemler:
97 (8.96%)
En iyi işlem:
9.12 USD
En kötü işlem:
-30.63 USD
Brüt kâr:
1 299.13 USD (180 403 pips)
Brüt zarar:
-564.84 USD (71 390 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
153 (168.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
168.10 USD (153)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
99.68%
Maks. mevduat yükü:
32.14%
En son işlem:
34 dakika önce
Hafta başına işlemler:
359
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.08
Alış işlemleri:
512 (47.32%)
Satış işlemleri:
570 (52.68%)
Kâr faktörü:
2.30
Beklenen getiri:
0.68 USD
Ortalama kâr:
1.32 USD
Ortalama zarar:
-5.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-85.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-117.89 USD (12)
Aylık büyüme:
45.50%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
353.84 USD (24.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.05% (355.82 USD)
Varlığa göre:
51.82% (498.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPNZD 109
EURJPY 109
AUDJPY 59
AUDCAD 58
GBPSGD 57
GBPAUD 53
AUDNZD 53
GBPCAD 47
GBPUSD 40
USDSGD 37
AUDUSD 35
EURAUD 33
EURGBP 28
CADCHF 27
NZDCHF 27
NZDJPY 25
NZDCAD 24
USDCHF 23
EURUSD 23
GBPCHF 23
AUDCHF 21
CHFSGD 20
EURCAD 19
EURNZD 19
SGDJPY 18
CHFJPY 17
GBPJPY 15
USDJPY 14
NZDUSD 13
EURSGD 12
AUDSGD 12
CADJPY 5
USDCAD 5
EURCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPNZD 46
EURJPY 83
AUDJPY 86
AUDCAD 23
GBPSGD 41
GBPAUD 76
AUDNZD -24
GBPCAD 42
GBPUSD 40
USDSGD -11
AUDUSD -17
EURAUD 60
EURGBP 35
CADCHF 22
NZDCHF 15
NZDJPY 28
NZDCAD 12
USDCHF 16
EURUSD 34
GBPCHF 33
AUDCHF 29
CHFSGD 20
EURCAD -43
EURNZD 0
SGDJPY 24
CHFJPY 5
GBPJPY 29
USDJPY 28
NZDUSD -46
EURSGD 19
AUDSGD 13
CADJPY 8
USDCAD 4
EURCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPNZD 9.6K
EURJPY 14K
AUDJPY 14K
AUDCAD 3.7K
GBPSGD 6K
GBPAUD 12K
AUDNZD -2K
GBPCAD 6.6K
GBPUSD 4.3K
USDSGD -192
AUDUSD -1.4K
EURAUD 9.3K
EURGBP 2.7K
CADCHF 1.9K
NZDCHF 1.3K
NZDJPY 4.1K
NZDCAD 1.9K
USDCHF 1.5K
EURUSD 3.5K
GBPCHF 2.7K
AUDCHF 2.4K
CHFSGD 2.3K
EURCAD -6K
EURNZD -42
SGDJPY 3.8K
CHFJPY 898
GBPJPY 4.6K
USDJPY 4.3K
NZDUSD -4.2K
EURSGD 2.4K
AUDSGD 1.8K
CADJPY 1.1K
USDCAD 614
EURCHF 311
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.12 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 153
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +168.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -85.59 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 5
PUPrime-Live
0.86 × 7
Exness-MT5Real8
1.20 × 5
RazeGlobalMarkets-Server
1.33 × 15
FxPro-MT5 Live02
1.50 × 4
Coinexx-Live
1.83 × 6
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.11 × 179
ICMarketsSC-MT5-2
2.27 × 1271
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Pepperstone-MT5-Live01
2.44 × 55
FPMarketsLLC-Live
2.67 × 18
ICMarketsSC-MT5-4
2.90 × 395
Exness-MT5Real7
3.55 × 11
ValutradesSeychelles-Live
3.70 × 10
GOMarketsMU-Live
3.74 × 35
Exness-MT5Real12
3.87 × 38
VantageInternational-Live 3
3.89 × 18
FxPro-MT5
4.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
ECMarkets-MT5-Live01
4.25 × 4
Exness-MT5Real3
4.33 × 6
LiteFinance-MT5-Live
4.33 × 9
68 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.19 23:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 07:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 03:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 01:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 00:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 23:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 22:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 01:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.12 23:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.12 22:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 17:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 00:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.05 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.05 22:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.05 21:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 21:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 17:27
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
