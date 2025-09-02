Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live 0.00 × 1 GFXSecurities-GFXSECURITIES 0.00 × 1 GOMarketsIntl-Live 0.00 × 5 PUPrime-Live 0.86 × 7 Exness-MT5Real8 1.20 × 5 RazeGlobalMarkets-Server 1.33 × 15 FxPro-MT5 Live02 1.50 × 4 Coinexx-Live 1.83 × 6 STARTRADERFinancial-Live 2.00 × 1 ICMarketsSC-MT5 2.11 × 179 ICMarketsSC-MT5-2 2.27 × 1271 VantageInternational-Live 7 2.33 × 6 Pepperstone-MT5-Live01 2.44 × 55 FPMarketsLLC-Live 2.67 × 18 ICMarketsSC-MT5-4 2.90 × 395 Exness-MT5Real7 3.55 × 11 ValutradesSeychelles-Live 3.70 × 10 GOMarketsMU-Live 3.74 × 35 Exness-MT5Real12 3.87 × 38 VantageInternational-Live 3 3.89 × 18 FxPro-MT5 4.00 × 1 FXNXGlobal-Trade 4.00 × 1 ECMarkets-MT5-Live01 4.25 × 4 Exness-MT5Real3 4.33 × 6 LiteFinance-MT5-Live 4.33 × 9 68 daha fazla...