Mikhail Ovodov

Rucynaia torgjvlia

Mikhail Ovodov
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -14%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
138
Kârla kapanan işlemler:
63 (45.65%)
Zararla kapanan işlemler:
75 (54.35%)
En iyi işlem:
5 914.97 RUB
En kötü işlem:
-6 840.09 RUB
Brüt kâr:
61 543.62 RUB (8 186 pips)
Brüt zarar:
-69 285.64 RUB (7 878 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (7 424.46 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
7 424.46 RUB (6)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
45.17%
Maks. mevduat yükü:
102.45%
En son işlem:
12 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.32
Alış işlemleri:
71 (51.45%)
Satış işlemleri:
67 (48.55%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-56.10 RUB
Ortalama kâr:
976.88 RUB
Ortalama zarar:
-923.81 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-13 300.04 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-13 300.04 RUB (10)
Aylık büyüme:
-27.95%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7 742.02 RUB
Maksimum:
24 019.29 RUB (66.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.42% (23 947.69 RUB)
Varlığa göre:
15.42% (6 573.67 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDrfd 138
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDrfd -128
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDrfd 308
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 914.97 RUB
En kötü işlem: -6 840 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +7 424.46 RUB
Maksimum ardışık zarar: -13 300.04 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

РУЧНАЯ ТОРГОВЛЯ НА ПАРЕ ЕВРО ДОЛЛАР
İnceleme yok
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 08:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 03:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 13:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 08:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 07:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 01:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 18:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 02:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 11:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 16:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 15:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 15:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 13:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 10:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 08:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
