Larissa Christou

SM Grid

Larissa Christou
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
DPrimeVU-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
997
Kârla kapanan işlemler:
649 (65.09%)
Zararla kapanan işlemler:
348 (34.90%)
En iyi işlem:
234.64 USD
En kötü işlem:
-265.65 USD
Brüt kâr:
15 279.22 USD (4 137 154 pips)
Brüt zarar:
-15 162.41 USD (3 670 162 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (849.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
849.81 USD (41)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
92.32%
Maks. mevduat yükü:
16.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
314
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
0.03
Alış işlemleri:
524 (52.56%)
Satış işlemleri:
473 (47.44%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.12 USD
Ortalama kâr:
23.54 USD
Ortalama zarar:
-43.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-1 685.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 685.07 USD (14)
Aylık büyüme:
-5.23%
Algo alım-satım:
41%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
929.91 USD
Maksimum:
3 969.71 USD (17.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.60% (3 969.71 USD)
Varlığa göre:
16.50% (3 707.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30.s 411
GER40.s 248
NAS100.s 214
SP500.s 85
XAUUSD.s 35
USDCHF.s 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30.s 456
GER40.s 276
NAS100.s -451
SP500.s -148
XAUUSD.s 169
USDCHF.s -186
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30.s 483K
GER40.s 80K
NAS100.s -93K
SP500.s -7.4K
XAUUSD.s 5.8K
USDCHF.s -1.1K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +234.64 USD
En kötü işlem: -266 USD
Maksimum ardışık kazanç: 41
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +849.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 685.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DPrimeVU-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.26 19:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 19:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 17:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 09:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
