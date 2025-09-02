- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
22 (68.75%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (31.25%)
En iyi işlem:
9.21 USD
En kötü işlem:
-10.13 USD
Brüt kâr:
77.51 USD (4 729 pips)
Brüt zarar:
-52.69 USD (2 818 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (36.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
36.74 USD (9)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
43.03%
Maks. mevduat yükü:
9.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
1.39
Alış işlemleri:
14 (43.75%)
Satış işlemleri:
18 (56.25%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
0.78 USD
Ortalama kâr:
3.52 USD
Ortalama zarar:
-5.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-13.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.56 USD (3)
Aylık büyüme:
8.35%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.11 USD
Maksimum:
17.89 USD (9.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.88% (6.81 USD)
Varlığa göre:
16.15% (58.36 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|21
|EURUSD
|8
|CADJPY
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|14
|EURUSD
|17
|CADJPY
|-6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|817
|EURUSD
|1.4K
|CADJPY
|-293
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.21 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +36.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.56 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Aglobe-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 32
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|0.50 × 145
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.50 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 2
|
Alpari-MT5
|0.56 × 55
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.74 × 430
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.90 × 168
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.04 × 57
这个账户的资金来源于之前的super trend账户，这是一个原始账户。
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
8%
0
0
USD
USD
361
USD
USD
4
71%
32
68%
43%
1.47
0.78
USD
USD
16%
1:500