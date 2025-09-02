SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Investment Zero Spread SL20
Rommy Wijaya

Investment Zero Spread SL20

Rommy Wijaya
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -17%
Exness-Real18
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
155
Kârla kapanan işlemler:
120 (77.41%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (22.58%)
En iyi işlem:
19.89 USD
En kötü işlem:
-20.41 USD
Brüt kâr:
183.18 USD (340 738 pips)
Brüt zarar:
-221.91 USD (292 933 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (18.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
38.05 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
18.00%
Maks. mevduat yükü:
30.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
28 dakika
Düzelme faktörü:
-0.57
Alış işlemleri:
77 (49.68%)
Satış işlemleri:
78 (50.32%)
Kâr faktörü:
0.83
Beklenen getiri:
-0.25 USD
Ortalama kâr:
1.53 USD
Ortalama zarar:
-6.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-30.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.33 USD (3)
Aylık büyüme:
-17.11%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
46.74 USD
Maksimum:
67.70 USD (27.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.38% (67.70 USD)
Varlığa göre:
8.61% (19.78 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 83
BTCUSD 72
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -32
BTCUSD -6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -16K
BTCUSD 67K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.89 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +18.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 1
OctaFX-Real
5.00 × 3
Exness-Real16
5.67 × 6
RoboForex-ECN
8.50 × 4
ICMarketsSC-Live33
11.67 × 15
Exness-Real18
15.65 × 1421
Exness-Real29
20.00 × 3
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.25 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 20:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 10:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 07:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 14:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 09:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.14 23:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.04 04:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 03:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 06:27
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.02 06:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.02 06:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Investment Zero Spread SL20
Ayda 30 USD
-17%
0
0
USD
188
USD
3
100%
155
77%
18%
0.82
-0.25
USD
27%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.