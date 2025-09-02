- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
128
Kârla kapanan işlemler:
94 (73.43%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (26.56%)
En iyi işlem:
19.87 USD
En kötü işlem:
-10.84 USD
Brüt kâr:
220.36 USD (189 438 pips)
Brüt zarar:
-191.08 USD (222 111 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (18.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
27.00 USD (6)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
14.49%
Maks. mevduat yükü:
28.07%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
33 dakika
Düzelme faktörü:
0.76
Alış işlemleri:
72 (56.25%)
Satış işlemleri:
56 (43.75%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.23 USD
Ortalama kâr:
2.34 USD
Ortalama zarar:
-5.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-9.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.45 USD (2)
Aylık büyüme:
29.22%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
38.30 USD (27.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.20% (38.30 USD)
Varlığa göre:
8.18% (9.42 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|70
|XAUUSD
|58
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-2
|XAUUSD
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-36K
|XAUUSD
|3.5K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.87 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +18.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.23 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|4.10 × 70
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
29%
0
0
USD
USD
129
USD
USD
4
100%
128
73%
14%
1.15
0.23
USD
USD
27%
1:500