SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Shoyu Trading TMGM
Niwat Churat

Shoyu Trading TMGM

Niwat Churat
0 inceleme
Güvenilirlik
54 hafta
0 / 0 USD
Ayda 70 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 404%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 734
Kârla kapanan işlemler:
1 323 (76.29%)
Zararla kapanan işlemler:
411 (23.70%)
En iyi işlem:
59.03 USD
En kötü işlem:
-22.57 USD
Brüt kâr:
1 707.24 USD (109 506 pips)
Brüt zarar:
-995.12 USD (105 765 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (8.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
86.05 USD (4)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
85.67%
Maks. mevduat yükü:
2.35%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
8.16
Alış işlemleri:
839 (48.39%)
Satış işlemleri:
895 (51.61%)
Kâr faktörü:
1.72
Beklenen getiri:
0.41 USD
Ortalama kâr:
1.29 USD
Ortalama zarar:
-2.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-39.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-70.83 USD (4)
Aylık büyüme:
12.79%
Yıllık tahmin:
155.19%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
87.26 USD (10.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.83% (87.26 USD)
Varlığa göre:
4.86% (26.07 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CADJPY 1734
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CADJPY 712
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CADJPY 3.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +59.03 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +8.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Shoyu Trading TMGM
Ayda 70 USD
404%
0
0
USD
520
USD
54
99%
1 734
76%
86%
1.71
0.41
USD
14%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.