- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
148
Kârla kapanan işlemler:
93 (62.83%)
Zararla kapanan işlemler:
55 (37.16%)
En iyi işlem:
636.34 USD
En kötü işlem:
-450.62 USD
Brüt kâr:
2 140.76 USD (49 337 pips)
Brüt zarar:
-1 922.90 USD (64 284 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (104.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
637.37 USD (2)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
59.58%
Maks. mevduat yükü:
11.28%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.45
Alış işlemleri:
79 (53.38%)
Satış işlemleri:
69 (46.62%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
1.47 USD
Ortalama kâr:
23.02 USD
Ortalama zarar:
-34.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-63.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-450.62 USD (1)
Aylık büyüme:
12.96%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
171.63 USD
Maksimum:
480.63 USD (20.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.02% (426.02 USD)
Varlığa göre:
49.93% (968.72 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|148
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|218
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-15K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +636.34 USD
En kötü işlem: -451 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +104.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -63.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GMI-Live12
|0.00 × 28
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.00 × 14
|
RubixFX-Live
|0.00 × 12
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 29
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 17
|
ICMarkets-Live08
|0.06 × 208
|
Pepperstone-Edge09
|0.07 × 423
|
ICMarkets-Live04
|0.15 × 416
|
ICMarkets-Live07
|0.39 × 124
|
Pepperstone-Edge06
|0.64 × 218
|
FBS-Real-4
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|1.32 × 19
|
Pepperstone-Edge08
|2.14 × 485
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 5
