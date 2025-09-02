SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / EA Exclusive Trader Century
Naufal Raihan Andayuri

EA Exclusive Trader Century

Naufal Raihan Andayuri
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 22%
XMGlobal-MT5 10
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
201
Kârla kapanan işlemler:
113 (56.21%)
Zararla kapanan işlemler:
88 (43.78%)
En iyi işlem:
28.17 USD
En kötü işlem:
-29.01 USD
Brüt kâr:
1 504.84 USD (281 474 pips)
Brüt zarar:
-1 070.91 USD (104 372 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (483.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
483.88 USD (27)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
94.04%
Maks. mevduat yükü:
11.61%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
0.98
Alış işlemleri:
158 (78.61%)
Satış işlemleri:
43 (21.39%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
2.16 USD
Ortalama kâr:
13.32 USD
Ortalama zarar:
-12.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-84.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-119.79 USD (6)
Aylık büyüme:
9.58%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
71.37 USD
Maksimum:
442.30 USD (24.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.21% (442.30 USD)
Varlığa göre:
4.08% (103.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 169
GBPJPY 24
EURUSD 4
GBPUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 430
GBPJPY 17
EURUSD -18
GBPUSD 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 43K
GBPJPY 1.3K
EURUSD -1.1K
GBPUSD 885
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.17 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +483.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -84.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-MT5 6
0.00 × 2
Exness-MT5Real23
0.33 × 3
We trade using a method that we have automated into an EA  for this Account

We just follow one simple method / system that so called "Counting probability".

This account only uses the breakout SnR which is very simple (follow the trend)

  • Monthly Expected Return = 5%
  • Annual Expected Return = 60%
  • Drawdown Risk < 50%
  • Margin Used per Trade = 1 - 2%
  • Max. Open Margin Used = 30%
  • Max. Drawdown 2000 pips

Better use broker with swap free, It can be long holding position sometimes

Start Lot minimum recommedation 0.01 per $500 (2% margin used with 1:100 Leverage)


________________________________________________________________________________________


Our Media : http://linktr.ee/tradercentury

Platform : https://tradercentury.com/



İnceleme yok
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 15:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 13:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 04:27
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2025.09.02 08:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 04:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.02 04:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
