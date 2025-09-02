- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|169
|GBPJPY
|24
|EURUSD
|4
|GBPUSD
|2
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|430
|GBPJPY
|17
|EURUSD
|-18
|GBPUSD
|17
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|43K
|GBPJPY
|1.3K
|EURUSD
|-1.1K
|GBPUSD
|885
|
|
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
We trade using a method that we have automated into an EA for this Account
We just follow one simple method / system that so called "Counting probability".
This account only uses the breakout SnR which is very simple (follow the trend)
- Monthly Expected Return = 5%
- Annual Expected Return = 60%
- Drawdown Risk < 50%
- Margin Used per Trade = 1 - 2%
- Max. Open Margin Used = 30%
- Max. Drawdown 2000 pips
Better use broker with swap free, It can be long holding position sometimes
Start Lot minimum recommedation 0.01 per $500 (2% margin used with 1:100 Leverage)
Our Media : http://linktr.ee/tradercentury
Platform : https://tradercentury.com/
