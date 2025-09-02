- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|122
|AUDUSD.i
|29
|EURUSD.i
|29
|AUDCAD.i
|25
|NZDCAD.i
|18
|AUDNZD.i
|15
|GBPUSD.i
|14
|NZDUSD.i
|14
|EURCHF.i
|13
|USDCAD.i
|12
|USDJPY.i
|5
|EURCAD.i
|5
|EURAUD.i
|4
|GBPCAD.i
|3
|GBPAUD.i
|3
|USDCHF.i
|2
|EURNZD.i
|2
|EURGBP.i
|2
|CADJPY.i
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-582
|AUDUSD.i
|6
|EURUSD.i
|-129
|AUDCAD.i
|-19
|NZDCAD.i
|-88
|AUDNZD.i
|-26
|GBPUSD.i
|-23
|NZDUSD.i
|16
|EURCHF.i
|-119
|USDCAD.i
|72
|USDJPY.i
|15
|EURCAD.i
|10
|EURAUD.i
|-50
|GBPCAD.i
|2
|GBPAUD.i
|15
|USDCHF.i
|-9
|EURNZD.i
|6
|EURGBP.i
|-9
|CADJPY.i
|-7
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-3.9K
|AUDUSD.i
|242
|EURUSD.i
|-158
|AUDCAD.i
|-235
|NZDCAD.i
|-1.9K
|AUDNZD.i
|305
|GBPUSD.i
|-406
|NZDUSD.i
|-165
|EURCHF.i
|-391
|USDCAD.i
|770
|USDJPY.i
|506
|EURCAD.i
|526
|EURAUD.i
|-264
|GBPCAD.i
|194
|GBPAUD.i
|821
|USDCHF.i
|-208
|EURNZD.i
|351
|EURGBP.i
|-48
|CADJPY.i
|-39
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
a semi-high-frequency trading (HFT) scalping system specifically designed for gold trading. This innovative system employs a Hidden Stop Loss (SL) feature alongside an advanced Trailing Stop mechanism. Unlike traditional trading strategies that set fixed take profit levels, this approach allows successful trades to remain open, maximizing potential gains on winning trades. If you're interested in acquiring this automated trading robot, feel free to reach out to me via direct messages for more information.
