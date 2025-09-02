SinyallerBölümler
Masoud Poortorab

TrendMind

Masoud Poortorab
0 inceleme
40 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -14%
EightcapGlobal-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
318
Kârla kapanan işlemler:
174 (54.71%)
Zararla kapanan işlemler:
144 (45.28%)
En iyi işlem:
319.08 CAD
En kötü işlem:
-207.87 CAD
Brüt kâr:
3 979.21 CAD (32 790 pips)
Brüt zarar:
-5 160.51 CAD (36 807 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (348.50 CAD)
Maksimum ardışık kâr:
348.50 CAD (13)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
26.43%
Maks. mevduat yükü:
16.98%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.71
Alış işlemleri:
175 (55.03%)
Satış işlemleri:
143 (44.97%)
Kâr faktörü:
0.77
Beklenen getiri:
-3.71 CAD
Ortalama kâr:
22.87 CAD
Ortalama zarar:
-35.84 CAD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-449.46 CAD)
Maksimum ardışık zarar:
-449.46 CAD (9)
Aylık büyüme:
1.13%
Yıllık tahmin:
13.68%
Algo alım-satım:
72%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 434.79 CAD
Maksimum:
1 667.32 CAD (31.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.25% (1 667.32 CAD)
Varlığa göre:
1.77% (95.82 CAD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 122
AUDUSD.i 29
EURUSD.i 29
AUDCAD.i 25
NZDCAD.i 18
AUDNZD.i 15
GBPUSD.i 14
NZDUSD.i 14
EURCHF.i 13
USDCAD.i 12
USDJPY.i 5
EURCAD.i 5
EURAUD.i 4
GBPCAD.i 3
GBPAUD.i 3
USDCHF.i 2
EURNZD.i 2
EURGBP.i 2
CADJPY.i 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -582
AUDUSD.i 6
EURUSD.i -129
AUDCAD.i -19
NZDCAD.i -88
AUDNZD.i -26
GBPUSD.i -23
NZDUSD.i 16
EURCHF.i -119
USDCAD.i 72
USDJPY.i 15
EURCAD.i 10
EURAUD.i -50
GBPCAD.i 2
GBPAUD.i 15
USDCHF.i -9
EURNZD.i 6
EURGBP.i -9
CADJPY.i -7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -3.9K
AUDUSD.i 242
EURUSD.i -158
AUDCAD.i -235
NZDCAD.i -1.9K
AUDNZD.i 305
GBPUSD.i -406
NZDUSD.i -165
EURCHF.i -391
USDCAD.i 770
USDJPY.i 506
EURCAD.i 526
EURAUD.i -264
GBPCAD.i 194
GBPAUD.i 821
USDCHF.i -208
EURNZD.i 351
EURGBP.i -48
CADJPY.i -39
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +319.08 CAD
En kötü işlem: -208 CAD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +348.50 CAD
Maksimum ardışık zarar: -449.46 CAD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Eightcap-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
4.67 × 868
a semi-high-frequency trading (HFT) scalping system specifically designed for gold trading. This innovative system employs a Hidden Stop Loss (SL) feature alongside an advanced Trailing Stop mechanism. Unlike traditional trading strategies that set fixed take profit levels, this approach allows successful trades to remain open, maximizing potential gains on winning trades. If you're interested in acquiring this automated trading robot, feel free to reach out to me via direct messages for more information.

İnceleme yok
2025.09.02 10:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 00:11
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
