SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / VJS001
Vincent Junichi Strine

VJS001

Vincent Junichi Strine
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 26%
XMTrading-Real 12
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 906
Kârla kapanan işlemler:
2 063 (70.99%)
Zararla kapanan işlemler:
843 (29.01%)
En iyi işlem:
491.00 USD
En kötü işlem:
-322.00 USD
Brüt kâr:
6 834.47 USD (491 680 pips)
Brüt zarar:
-5 524.54 USD (521 975 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
82 (456.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
799.00 USD (2)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
8.86%
Maks. mevduat yükü:
41.51%
En son işlem:
24 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.55
Alış işlemleri:
1 302 (44.80%)
Satış işlemleri:
1 604 (55.20%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
0.45 USD
Ortalama kâr:
3.31 USD
Ortalama zarar:
-6.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
43 (-314.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-788.99 USD (16)
Aylık büyüme:
-1.99%
Yıllık tahmin:
-24.14%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
846.31 USD (12.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.35% (846.31 USD)
Varlığa göre:
52.35% (3 313.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 2906
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD -30K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +491.00 USD
En kötü işlem: -322 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +456.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -314.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMTrading-Real 12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Entry is fixed at 0.01 lot, and profits are taken by trailing.


İnceleme yok
2025.09.11 06:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 06:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 23:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 22:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 21:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 15:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.03 11:31
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 21:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
VJS001
Ayda 30 USD
26%
0
0
USD
3.2K
USD
14
99%
2 906
70%
9%
1.23
0.45
USD
52%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.