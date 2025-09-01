SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MT5232439917
Chen Xuan Ming

MT5232439917

Chen Xuan Ming
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -43%
Exness-MT5Real5
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
590
Kârla kapanan işlemler:
415 (70.33%)
Zararla kapanan işlemler:
175 (29.66%)
En iyi işlem:
34.00 USD
En kötü işlem:
-48.00 USD
Brüt kâr:
2 089.27 USD (10 360 256 pips)
Brüt zarar:
-1 871.84 USD (5 506 840 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
76 (538.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
538.76 USD (76)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
96.08%
Maks. mevduat yükü:
31.50%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
162
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
0.47
Alış işlemleri:
358 (60.68%)
Satış işlemleri:
232 (39.32%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.37 USD
Ortalama kâr:
5.03 USD
Ortalama zarar:
-10.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-34.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-296.12 USD (15)
Aylık büyüme:
-41.59%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
96.22 USD
Maksimum:
458.52 USD (27.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
67.70% (435.80 USD)
Varlığa göre:
48.68% (196.65 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSDm 234
XAUUSDm 152
EURUSDm 100
USOILm 38
USDJPYm 23
USDCADm 10
GBPUSDm 9
USDCHFm 9
NZDUSDm 8
AUDUSDm 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSDm 493
XAUUSDm -129
EURUSDm -91
USOILm -11
USDJPYm -9
USDCADm 8
GBPUSDm -21
USDCHFm -19
NZDUSDm -4
AUDUSDm 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSDm 5M
XAUUSDm -129K
EURUSDm -9.1K
USOILm -1.1K
USDJPYm -1.3K
USDCADm 1.1K
GBPUSDm -2.1K
USDCHFm -1.5K
NZDUSDm -435
AUDUSDm -28
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +34.00 USD
En kötü işlem: -48 USD
Maksimum ardışık kazanç: 76
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +538.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -34.29 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real5
2.30 × 419
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
手动交易
İnceleme yok
2025.09.24 11:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 20:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 20:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 20:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.19 19:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 19:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.19 18:27
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 15:14
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 08:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 02:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 23:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 22:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 15:57
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.15 15:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 15:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 14:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 13:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MT5232439917
Ayda 30 USD
-43%
0
0
USD
0
USD
5
0%
590
70%
96%
1.11
0.37
USD
68%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.