- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
27 (47.36%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (52.63%)
En iyi işlem:
6.31 USD
En kötü işlem:
-5.76 USD
Brüt kâr:
107.03 USD (11 204 pips)
Brüt zarar:
-76.25 USD (7 865 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (23.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.86 USD (5)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
82.95%
Maks. mevduat yükü:
11.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
1.55
Alış işlemleri:
29 (50.88%)
Satış işlemleri:
28 (49.12%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
0.54 USD
Ortalama kâr:
3.96 USD
Ortalama zarar:
-2.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-19.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.91 USD (11)
Aylık büyüme:
15.39%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.39 USD
Maksimum:
19.91 USD (9.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.53% (19.91 USD)
Varlığa göre:
8.91% (18.57 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|25
|EURUSD
|23
|USDJPY
|3
|GBPJPY
|2
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|12
|USDJPY
|1
|GBPJPY
|-3
|USDCAD
|4
|NZDUSD
|5
|USDCHF
|6
|AUDUSD
|5
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|173
|EURUSD
|1.4K
|USDJPY
|190
|GBPJPY
|-386
|USDCAD
|500
|NZDUSD
|500
|USDCHF
|500
|AUDUSD
|500
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.31 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +23.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.91 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 74
|
EuropeFX1-Live
|0.00 × 98
|
Divisa-Live
|0.00 × 17
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 208
|
FixiMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 3
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 137
|
EuropeFXAU-Live3
|0.00 × 4
|
KeyToMarkets-Demo
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 46
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 6
|
EBCFinancialGroupKY-Live
|0.00 × 5
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 4
|
UtradeFX-Live
|0.00 × 5
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 55
|
XM.COM-Real 13
|0.00 × 28
|
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 54
|
ExnessUK-Real10
|0.00 × 1
|
MocazFinancial-Live
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live 5
|0.00 × 8
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 69
|
LeadCapital-Live
|0.00 × 88
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 11
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
15%
0
0
USD
USD
231
USD
USD
4
100%
57
47%
83%
1.40
0.54
USD
USD
10%
1:500