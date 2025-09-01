Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarketsSC-Live4 0.00 × 74 EuropeFX1-Live 0.00 × 98 Divisa-Live 0.00 × 17 MAEXLimited-MT4 Real Server 0.00 × 208 FixiMarkets-Live 0.00 × 2 FXPIG-LD4 LIVE 0.00 × 3 BlueberryMarkets-Live2 0.00 × 3 ICTrading-Live29 0.00 × 137 EuropeFXAU-Live3 0.00 × 4 KeyToMarkets-Demo 0.00 × 5 VantageInternational-Live 18 0.00 × 46 JoshuaDevelopment4-Trader 0.00 × 1 FPMarketsLLC-Live3 0.00 × 6 EBCFinancialGroupKY-Live 0.00 × 5 FPMarketsLLC-Live2 0.00 × 4 UtradeFX-Live 0.00 × 5 MYFX-US07-Live 0.00 × 55 XM.COM-Real 13 0.00 × 28 FXDD-MT4 Live Server 3 0.00 × 54 ExnessUK-Real10 0.00 × 1 MocazFinancial-Live 0.00 × 4 VTMarkets-Live 5 0.00 × 8 RoboForex-ECN-3 0.00 × 69 LeadCapital-Live 0.00 × 88 VantageFX-Live 3 0.00 × 11 1051 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya