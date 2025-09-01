SinyallerBölümler
Duy Lam Lai

Institutional ProvenStrategyEURUSD ECN

Duy Lam Lai
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 12%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
268
Kârla kapanan işlemler:
193 (72.01%)
Zararla kapanan işlemler:
75 (27.99%)
En iyi işlem:
8.50 EUR
En kötü işlem:
-12.27 EUR
Brüt kâr:
335.70 EUR (13 654 pips)
Brüt zarar:
-177.34 EUR (5 573 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (47.59 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
47.59 EUR (33)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
24.03%
Maks. mevduat yükü:
6.40%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
2.94
Alış işlemleri:
148 (55.22%)
Satış işlemleri:
120 (44.78%)
Kâr faktörü:
1.89
Beklenen getiri:
0.59 EUR
Ortalama kâr:
1.74 EUR
Ortalama zarar:
-2.36 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-53.87 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-53.87 EUR (15)
Aylık büyüme:
9.96%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.75 EUR
Maksimum:
53.95 EUR (4.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.25% (55.07 EUR)
Varlığa göre:
1.91% (25.77 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD+ 268
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD+ 181
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD+ 8.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.50 EUR
En kötü işlem: -12 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +47.59 EUR
Maksimum ardışık zarar: -53.87 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

AI-Powered Institutional Automated trading EURUSD with proven strategy - Monitored by Expert traders

Dont believe it, just try it! Earn passive income confidently!

İnceleme yok
2025.09.25 01:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 20:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 11:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 12:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 17:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 16:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.