Claudio Virdis

Golden Hunter

Claudio Virdis
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
1 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 143%
TyrellMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
67
Kârla kapanan işlemler:
64 (95.52%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (4.48%)
En iyi işlem:
106.72 USD
En kötü işlem:
-70.92 USD
Brüt kâr:
3 108.94 USD (9 389 pips)
Brüt zarar:
-87.09 USD (244 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (1 236.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 746.89 USD (29)
Sharpe oranı:
1.75
Alım-satım etkinliği:
0.01%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
22 saniye
Düzelme faktörü:
8.90
Alış işlemleri:
45 (67.16%)
Satış işlemleri:
22 (32.84%)
Kâr faktörü:
35.70
Beklenen getiri:
45.10 USD
Ortalama kâr:
48.58 USD
Ortalama zarar:
-29.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-70.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-70.92 USD (1)
Aylık büyüme:
60.57%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
339.36 USD (9.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.96% (70.92 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 67
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 9.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +106.72 USD
En kötü işlem: -71 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 236.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -70.92 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TyrellMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
İnceleme yok
2025.09.26 23:33
No swaps are charged
2025.09.26 23:33
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 14:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 12:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 15:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.01 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
