İşlemler:
66
Kârla kapanan işlemler:
47 (71.21%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (28.79%)
En iyi işlem:
25.00 USD
En kötü işlem:
-26.80 USD
Brüt kâr:
167.24 USD (8 086 pips)
Brüt zarar:
-159.82 USD (9 775 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (17.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.06 USD (3)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
0.91%
Maks. mevduat yükü:
43.70%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
0.11
Alış işlemleri:
38 (57.58%)
Satış işlemleri:
28 (42.42%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.11 USD
Ortalama kâr:
3.56 USD
Ortalama zarar:
-8.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-45.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-45.76 USD (5)
Aylık büyüme:
-33.10%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.41 USD
Maksimum:
66.87 USD (40.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.67% (66.87 USD)
Varlığa göre:
18.87% (24.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|7
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +25.00 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +17.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -45.76 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real-8
|0.00 × 4
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 9
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 26
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 45
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.00 × 3
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
USD
107
USD
USD
21
100%
66
71%
1%
1.04
0.11
USD
USD
41%
1:500