Dewi Suryati Sukamto

Goldex

Dewi Suryati Sukamto
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
FBS-Real-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
66
Kârla kapanan işlemler:
47 (71.21%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (28.79%)
En iyi işlem:
25.00 USD
En kötü işlem:
-26.80 USD
Brüt kâr:
167.24 USD (8 086 pips)
Brüt zarar:
-159.82 USD (9 775 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (17.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.06 USD (3)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
0.91%
Maks. mevduat yükü:
43.70%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
0.11
Alış işlemleri:
38 (57.58%)
Satış işlemleri:
28 (42.42%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.11 USD
Ortalama kâr:
3.56 USD
Ortalama zarar:
-8.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-45.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-45.76 USD (5)
Aylık büyüme:
-33.10%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.41 USD
Maksimum:
66.87 USD (40.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.67% (66.87 USD)
Varlığa göre:
18.87% (24.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.00 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +17.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -45.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real-8
0.00 × 4
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 9
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 26
GlobalPrime-Live
0.00 × 45
Alpari-Standard3
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 31
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live2
0.00 × 3
İnceleme yok
2025.09.25 14:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 15:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 13:41
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.61% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.