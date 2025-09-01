SinyallerBölümler
Adrian Nieves De La Cruz

Prime_Medium

Adrian Nieves De La Cruz
0 inceleme
88 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 -16%
RoboForex-Prime
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 009
Kârla kapanan işlemler:
2 006 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 003 (33.33%)
En iyi işlem:
40.65 EUR
En kötü işlem:
-56.02 EUR
Brüt kâr:
3 191.19 EUR (234 790 pips)
Brüt zarar:
-3 328.32 EUR (224 945 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (57.87 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
113.03 EUR (15)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
6.51%
Maks. mevduat yükü:
25.86%
En son işlem:
16 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
-0.27
Alış işlemleri:
1 383 (45.96%)
Satış işlemleri:
1 626 (54.04%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.05 EUR
Ortalama kâr:
1.59 EUR
Ortalama zarar:
-3.32 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-199.65 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-199.65 EUR (10)
Aylık büyüme:
-9.30%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
140.94 EUR
Maksimum:
512.23 EUR (23.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.97% (512.23 EUR)
Varlığa göre:
5.85% (28.81 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 446
GBPUSD 393
GBPCHF 350
EURGBP 274
USDCAD 273
AUDCAD 240
EURJPY 178
EURCAD 150
GBPAUD 120
EURUSD 104
XAUUSD 95
NZDCHF 79
GBPCAD 79
USDJPY 47
NZDUSD 37
USDCHF 33
NZDCAD 27
CHFJPY 20
GBPNZD 19
EURAUD 16
GBPJPY 11
AUDNZD 9
AUDJPY 8
EURNZD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 73
GBPUSD 149
GBPCHF -61
EURGBP -28
USDCAD 249
AUDCAD 21
EURJPY -28
EURCAD -89
GBPAUD 65
EURUSD -34
XAUUSD -263
NZDCHF -44
GBPCAD -212
USDJPY -81
NZDUSD 20
USDCHF -49
NZDCAD 41
CHFJPY 16
GBPNZD 2
EURAUD -6
GBPJPY 51
AUDNZD 1
AUDJPY 48
EURNZD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 5.3K
GBPUSD 9.6K
GBPCHF -1.9K
EURGBP 698
USDCAD 16K
AUDCAD 274
EURJPY -1.3K
EURCAD -4.7K
GBPAUD 1.2K
EURUSD 1.1K
XAUUSD -29K
NZDCHF -2K
GBPCAD -5.5K
USDJPY 4.5K
NZDUSD -1.6K
USDCHF -55
NZDCAD 218
CHFJPY 2.6K
GBPNZD 523
EURAUD -161
GBPJPY 7.8K
AUDNZD 163
AUDJPY 7K
EURNZD 326
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.65 EUR
En kötü işlem: -56 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +57.87 EUR
Maksimum ardışık zarar: -199.65 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 5
Exness-Real26
0.00 × 10
TickmillUK-Live03
0.11 × 9
ICMarkets-Live14
0.13 × 8
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live05
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
Exness-Real
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
ICMarketsSC-Live25
0.53 × 116
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 5
RoboForex-ECN-3
0.63 × 447
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
ICMarkets-Live16
1.00 × 20
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
AMarkets-Real
1.12 × 130
Exness-Real28
1.14 × 14
ICMarkets-Live04
1.27 × 37
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.29 × 97
Alpari-Pro.ECN
1.31 × 140
56 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.18 02:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 07:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 21:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 13:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 378 days
