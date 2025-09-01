- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 009
Kârla kapanan işlemler:
2 006 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 003 (33.33%)
En iyi işlem:
40.65 EUR
En kötü işlem:
-56.02 EUR
Brüt kâr:
3 191.19 EUR (234 790 pips)
Brüt zarar:
-3 328.32 EUR (224 945 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (57.87 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
113.03 EUR (15)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
6.51%
Maks. mevduat yükü:
25.86%
En son işlem:
16 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
-0.27
Alış işlemleri:
1 383 (45.96%)
Satış işlemleri:
1 626 (54.04%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.05 EUR
Ortalama kâr:
1.59 EUR
Ortalama zarar:
-3.32 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-199.65 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-199.65 EUR (10)
Aylık büyüme:
-9.30%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
140.94 EUR
Maksimum:
512.23 EUR (23.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.97% (512.23 EUR)
Varlığa göre:
5.85% (28.81 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|446
|GBPUSD
|393
|GBPCHF
|350
|EURGBP
|274
|USDCAD
|273
|AUDCAD
|240
|EURJPY
|178
|EURCAD
|150
|GBPAUD
|120
|EURUSD
|104
|XAUUSD
|95
|NZDCHF
|79
|GBPCAD
|79
|USDJPY
|47
|NZDUSD
|37
|USDCHF
|33
|NZDCAD
|27
|CHFJPY
|20
|GBPNZD
|19
|EURAUD
|16
|GBPJPY
|11
|AUDNZD
|9
|AUDJPY
|8
|EURNZD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|73
|GBPUSD
|149
|GBPCHF
|-61
|EURGBP
|-28
|USDCAD
|249
|AUDCAD
|21
|EURJPY
|-28
|EURCAD
|-89
|GBPAUD
|65
|EURUSD
|-34
|XAUUSD
|-263
|NZDCHF
|-44
|GBPCAD
|-212
|USDJPY
|-81
|NZDUSD
|20
|USDCHF
|-49
|NZDCAD
|41
|CHFJPY
|16
|GBPNZD
|2
|EURAUD
|-6
|GBPJPY
|51
|AUDNZD
|1
|AUDJPY
|48
|EURNZD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|5.3K
|GBPUSD
|9.6K
|GBPCHF
|-1.9K
|EURGBP
|698
|USDCAD
|16K
|AUDCAD
|274
|EURJPY
|-1.3K
|EURCAD
|-4.7K
|GBPAUD
|1.2K
|EURUSD
|1.1K
|XAUUSD
|-29K
|NZDCHF
|-2K
|GBPCAD
|-5.5K
|USDJPY
|4.5K
|NZDUSD
|-1.6K
|USDCHF
|-55
|NZDCAD
|218
|CHFJPY
|2.6K
|GBPNZD
|523
|EURAUD
|-161
|GBPJPY
|7.8K
|AUDNZD
|163
|AUDJPY
|7K
|EURNZD
|326
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +40.65 EUR
En kötü işlem: -56 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +57.87 EUR
Maksimum ardışık zarar: -199.65 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
TickmillUK-Live03
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live14
|0.13 × 8
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarkets-Live05
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
Exness-Real
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
ICMarketsSC-Live25
|0.53 × 116
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
ICMarketsSC-Live04
|0.60 × 5
|
RoboForex-ECN-3
|0.63 × 447
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.81 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
AMarkets-Real
|1.12 × 130
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ICMarkets-Live04
|1.27 × 37
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.29 × 97
|
Alpari-Pro.ECN
|1.31 × 140
İnceleme yok