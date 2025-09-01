Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 3 OneRoyal-Server 0.00 × 1 Ava-Real 1-MT5 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 2 Exness-MT5Real 0.00 × 3 ForexTimeFXTM-Live01 0.33 × 3 FXOpen-MT5 1.00 × 3 Darwinex-Live 1.08 × 345 TradeMaxGlobal-Live 1.25 × 71 ICMarketsSC-MT5 1.65 × 34 HFMarketsGlobal-Live1 2.50 × 2 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 2.50 × 2 PrimeCodex-MT5 2.58 × 24 Swissquote-Server 3.19 × 59 XMGlobal-MT5 2 4.00 × 6 VantageFXInternational-Live 4.36 × 25 Pepperstone-MT5-Live01 4.46 × 13 AdmiralMarkets-Live 5.24 × 83 KuberaCapitalMarkets-Server 5.57 × 14 GBEbrokers-LIVE 6.00 × 1 TickmillUK-Live 6.33 × 3 FPMarkets-Live 6.41 × 70 Exness-MT5Real20 6.50 × 2 Weltrade-Real 6.98 × 207 3 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya