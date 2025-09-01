- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
749
Kârla kapanan işlemler:
478 (63.81%)
Zararla kapanan işlemler:
271 (36.18%)
En iyi işlem:
3 444.36 USD
En kötü işlem:
-1 538.90 USD
Brüt kâr:
54 989.00 USD (135 936 pips)
Brüt zarar:
-49 706.20 USD (139 956 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (174.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 085.04 USD (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
18.49%
Maks. mevduat yükü:
93.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
177
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.37
Alış işlemleri:
340 (45.39%)
Satış işlemleri:
409 (54.61%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
7.05 USD
Ortalama kâr:
115.04 USD
Ortalama zarar:
-183.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-2 614.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 052.20 USD (3)
Aylık büyüme:
14.02%
Yıllık tahmin:
170.09%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10 836.26 USD
Maksimum:
14 349.71 USD (13.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.98% (14 479.28 USD)
Varlığa göre:
10.91% (10 663.85 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|695
|NI225
|10
|GBPJPY
|9
|SP500
|9
|UK100
|6
|XAGUSD
|5
|NDX
|5
|XTIUSD
|5
|USDJPY
|2
|TSLA
|2
|WS30
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|10K
|NI225
|3.4K
|GBPJPY
|-34
|SP500
|-3.8K
|UK100
|1.6K
|XAGUSD
|-3K
|NDX
|-2.4K
|XTIUSD
|-1.3K
|USDJPY
|-77
|TSLA
|447
|WS30
|-2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.1K
|NI225
|6K
|GBPJPY
|-1K
|SP500
|-4.7K
|UK100
|1.6K
|XAGUSD
|-2.6K
|NDX
|-7.4K
|XTIUSD
|-96
|USDJPY
|-975
|TSLA
|1.1K
|WS30
|7
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 444.36 USD
En kötü işlem: -1 539 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +174.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 614.67 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
Darwinex-Live
|1.08 × 345
TradeMaxGlobal-Live
|1.25 × 71
ICMarketsSC-MT5
|1.65 × 34
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
|2.58 × 24
Swissquote-Server
|3.19 × 59
XMGlobal-MT5 2
|4.00 × 6
VantageFXInternational-Live
|4.36 × 25
Pepperstone-MT5-Live01
|4.46 × 13
AdmiralMarkets-Live
|5.24 × 83
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.57 × 14
GBEbrokers-LIVE
|6.00 × 1
TickmillUK-Live
|6.33 × 3
FPMarkets-Live
|6.41 × 70
Exness-MT5Real20
|6.50 × 2
Weltrade-Real
|6.98 × 207
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 300 USD
5%
0
0
USD
USD
106K
USD
USD
14
97%
749
63%
18%
1.10
7.05
USD
USD
14%
1:200