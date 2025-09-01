SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Darwin
Ho Phi Diep

Darwin

Ho Phi Diep
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 5%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
749
Kârla kapanan işlemler:
478 (63.81%)
Zararla kapanan işlemler:
271 (36.18%)
En iyi işlem:
3 444.36 USD
En kötü işlem:
-1 538.90 USD
Brüt kâr:
54 989.00 USD (135 936 pips)
Brüt zarar:
-49 706.20 USD (139 956 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (174.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 085.04 USD (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
18.49%
Maks. mevduat yükü:
93.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
177
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.37
Alış işlemleri:
340 (45.39%)
Satış işlemleri:
409 (54.61%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
7.05 USD
Ortalama kâr:
115.04 USD
Ortalama zarar:
-183.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-2 614.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 052.20 USD (3)
Aylık büyüme:
14.02%
Yıllık tahmin:
170.09%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10 836.26 USD
Maksimum:
14 349.71 USD (13.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.98% (14 479.28 USD)
Varlığa göre:
10.91% (10 663.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 695
NI225 10
GBPJPY 9
SP500 9
UK100 6
XAGUSD 5
NDX 5
XTIUSD 5
USDJPY 2
TSLA 2
WS30 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 10K
NI225 3.4K
GBPJPY -34
SP500 -3.8K
UK100 1.6K
XAGUSD -3K
NDX -2.4K
XTIUSD -1.3K
USDJPY -77
TSLA 447
WS30 -2
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4.1K
NI225 6K
GBPJPY -1K
SP500 -4.7K
UK100 1.6K
XAGUSD -2.6K
NDX -7.4K
XTIUSD -96
USDJPY -975
TSLA 1.1K
WS30 7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 444.36 USD
En kötü işlem: -1 539 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +174.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 614.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
FXOpen-MT5
1.00 × 3
Darwinex-Live
1.08 × 345
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
ICMarketsSC-MT5
1.65 × 34
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.58 × 24
Swissquote-Server
3.19 × 59
XMGlobal-MT5 2
4.00 × 6
VantageFXInternational-Live
4.36 × 25
Pepperstone-MT5-Live01
4.46 × 13
AdmiralMarkets-Live
5.24 × 83
KuberaCapitalMarkets-Server
5.57 × 14
GBEbrokers-LIVE
6.00 × 1
TickmillUK-Live
6.33 × 3
FPMarkets-Live
6.41 × 70
Exness-MT5Real20
6.50 × 2
Weltrade-Real
6.98 × 207
3 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.22 02:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 18:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 12:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
