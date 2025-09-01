Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ZealCapitalMarketSC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live26 0.00 × 8 AdmiralMarkets-Live3 0.00 × 1 ZealCapitalMarketSC-Live02 0.00 × 6 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 5 FxPro.com-Real07 0.50 × 2 TMGM.TradeMax-Live9 1.00 × 1 DBGMarkets-Live 3.03 × 539