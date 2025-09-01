- Büyüme
İşlemler:
632
Kârla kapanan işlemler:
392 (62.02%)
Zararla kapanan işlemler:
240 (37.97%)
En iyi işlem:
363.14 USD
En kötü işlem:
-277.01 USD
Brüt kâr:
2 599.82 USD (133 752 pips)
Brüt zarar:
-1 540.19 USD (54 012 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (49.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
477.35 USD (8)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
53.69%
Maks. mevduat yükü:
18.03%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
1.52
Alış işlemleri:
337 (53.32%)
Satış işlemleri:
295 (46.68%)
Kâr faktörü:
1.69
Beklenen getiri:
1.68 USD
Ortalama kâr:
6.63 USD
Ortalama zarar:
-6.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-83.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-695.75 USD (12)
Aylık büyüme:
10.32%
Yıllık tahmin:
125.16%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
577.73 USD
Maksimum:
695.75 USD (43.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.80% (695.75 USD)
Varlığa göre:
9.43% (189.76 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|621
|BTCUSD
|11
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1.1K
|BTCUSD
|6
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|19K
|BTCUSD
|65K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +363.14 USD
En kötü işlem: -277 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +49.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -83.19 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 8
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 3
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 3
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.17 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.34 × 47
|
FXPIG-LIVE
|1.33 × 3
|
Just2Trade-Real
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|6.74 × 34
|
RoboForex-Pro-2
|9.33 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live8
|12.25 × 16
|
ICMarketsSC-Live31
|24.50 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 40 USD
70%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
25
99%
632
62%
54%
1.68
1.68
USD
USD
44%
1:500