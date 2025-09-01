SinyallerBölümler
William Wijaya

One Click P

William Wijaya
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 70%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
632
Kârla kapanan işlemler:
392 (62.02%)
Zararla kapanan işlemler:
240 (37.97%)
En iyi işlem:
363.14 USD
En kötü işlem:
-277.01 USD
Brüt kâr:
2 599.82 USD (133 752 pips)
Brüt zarar:
-1 540.19 USD (54 012 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (49.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
477.35 USD (8)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
53.69%
Maks. mevduat yükü:
18.03%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
1.52
Alış işlemleri:
337 (53.32%)
Satış işlemleri:
295 (46.68%)
Kâr faktörü:
1.69
Beklenen getiri:
1.68 USD
Ortalama kâr:
6.63 USD
Ortalama zarar:
-6.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-83.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-695.75 USD (12)
Aylık büyüme:
10.32%
Yıllık tahmin:
125.16%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
577.73 USD
Maksimum:
695.75 USD (43.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.80% (695.75 USD)
Varlığa göre:
9.43% (189.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 621
BTCUSD 11
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1.1K
BTCUSD 6
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 19K
BTCUSD 65K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +363.14 USD
En kötü işlem: -277 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +49.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -83.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 8
FBS-Real-4
0.00 × 1
AltairInc-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 3
Valutrades-Real-HK
0.00 × 3
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.17 × 6
FusionMarkets-Live
0.34 × 47
FXPIG-LIVE
1.33 × 3
Just2Trade-Real
6.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
6.74 × 34
RoboForex-Pro-2
9.33 × 6
TMGM.TradeMax-Live8
12.25 × 16
ICMarketsSC-Live31
24.50 × 2
İnceleme yok
Kopyala

