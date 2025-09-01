SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / IC 28CCY 75640
Wai Him Leung

IC 28CCY 75640

Wai Him Leung
0 inceleme
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -62%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
762
Kârla kapanan işlemler:
477 (62.59%)
Zararla kapanan işlemler:
285 (37.40%)
En iyi işlem:
1 686.04 USD
En kötü işlem:
-2 239.69 USD
Brüt kâr:
16 472.22 USD (153 918 pips)
Brüt zarar:
-25 510.34 USD (194 792 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
53 (1 954.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 135.46 USD (21)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
85.72%
Maks. mevduat yükü:
42.45%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.51
Alış işlemleri:
396 (51.97%)
Satış işlemleri:
366 (48.03%)
Kâr faktörü:
0.65
Beklenen getiri:
-11.86 USD
Ortalama kâr:
34.53 USD
Ortalama zarar:
-89.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
31 (-391.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14 139.85 USD (21)
Aylık büyüme:
3.01%
Yıllık tahmin:
36.57%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11 463.55 USD
Maksimum:
17 624.52 USD (192.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
77.42% (17 624.52 USD)
Varlığa göre:
31.13% (1 258.06 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 88
EURJPY 62
USDCAD 59
EURAUD 54
USDCHF 44
EURCHF 44
AUDCAD 42
EURUSD 35
GBPCHF 32
AUDUSD 29
GBPCAD 29
EURGBP 29
EURCAD 28
AUDCHF 24
GBPJPY 20
EURNZD 18
NZDJPY 16
CHFJPY 16
CADCHF 15
AUDJPY 14
GBPAUD 12
USDJPY 11
CADJPY 11
GBPNZD 11
AUDNZD 6
NZDUSD 5
XAUUSD 5
NZDCAD 2
NZDCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 2.7K
EURJPY -12K
USDCAD 457
EURAUD -1.2K
USDCHF -831
EURCHF 1.2K
AUDCAD -1.1K
EURUSD -11
GBPCHF 145
AUDUSD -238
GBPCAD 263
EURGBP 19
EURCAD -841
AUDCHF 163
GBPJPY 438
EURNZD 123
NZDJPY 1.7K
CHFJPY 27
CADCHF 28
AUDJPY 89
GBPAUD 181
USDJPY -330
CADJPY 36
GBPNZD 62
AUDNZD 15
NZDUSD -34
XAUUSD 72
NZDCAD 3
NZDCHF 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -9.6K
EURJPY -28K
USDCAD 9.7K
EURAUD -9K
USDCHF -7.7K
EURCHF 4.6K
AUDCAD 217
EURUSD -5.7K
GBPCHF 798
AUDUSD -6.1K
GBPCAD 3.5K
EURGBP -125
EURCAD -11K
AUDCHF 986
GBPJPY 7K
EURNZD 3.4K
NZDJPY 11K
CHFJPY 211
CADCHF -159
AUDJPY 2.3K
GBPAUD 1.7K
USDJPY -8.4K
CADJPY -694
GBPNZD 50
AUDNZD 1.4K
NZDUSD -2K
XAUUSD 226
NZDCAD 251
NZDCHF 387
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 686.04 USD
En kötü işlem: -2 240 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +1 954.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -391.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live05
0.59 × 176
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live18
0.74 × 415
ICMarketsSC-Live24
0.80 × 56
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 1060
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 390
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2584
Exness-Real17
1.12 × 25
FPMarkets-Live
1.13 × 8
ICMarketsSC-Live33
1.13 × 16
ICMarketsSC-Live10
1.14 × 667
ICMarketsSC-Live27
1.19 × 443
ICMarketsSC-Live25
1.24 × 5543
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
FusionMarkets-Live 2
1.27 × 11
98 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.01 08:46
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
IC 28CCY 75640
Ayda 30 USD
-62%
0
0
USD
7.1K
USD
22
100%
762
62%
86%
0.64
-11.86
USD
77%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.