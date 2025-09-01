SinyallerBölümler
Hendra

BBMA M4D3

Hendra
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 58%
Exness-Real18
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
99
Kârla kapanan işlemler:
75 (75.75%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (24.24%)
En iyi işlem:
83.58 USD
En kötü işlem:
-259.41 USD
Brüt kâr:
1 023.59 USD (228 373 pips)
Brüt zarar:
-714.48 USD (126 776 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (379.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
379.10 USD (25)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
16.96%
Maks. mevduat yükü:
68.67%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
64
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.09
Alış işlemleri:
70 (70.71%)
Satış işlemleri:
29 (29.29%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
3.12 USD
Ortalama kâr:
13.65 USD
Ortalama zarar:
-29.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-226.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-283.71 USD (2)
Aylık büyüme:
57.90%
Algo alım-satım:
48%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
283.71 USD (63.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.13% (283.71 USD)
Varlığa göre:
50.67% (775.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 84
BTCUSDm 8
GBPUSDm 5
USDCHFm 1
EURUSDm 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 305
BTCUSDm 0
GBPUSDm 4
USDCHFm 0
EURUSDm -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 105K
BTCUSDm -3.4K
GBPUSDm 225
USDCHFm 28
EURUSDm -51
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +83.58 USD
En kötü işlem: -259 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +379.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -226.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.26 09:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 09:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 06:09
2025.09.24 04:57
2025.09.24 03:57
2025.09.24 02:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.23 22:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
2025.09.23 19:21
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 16:08
2025.09.23 16:08
2025.09.23 15:08
2025.09.23 15:08
2025.09.20 03:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.09.18 04:56
2025.09.18 04:56
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.18 04:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 00:41
2025.09.18 00:41
2025.09.17 19:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
