- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
99
Kârla kapanan işlemler:
75 (75.75%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (24.24%)
En iyi işlem:
83.58 USD
En kötü işlem:
-259.41 USD
Brüt kâr:
1 023.59 USD (228 373 pips)
Brüt zarar:
-714.48 USD (126 776 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (379.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
379.10 USD (25)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
16.96%
Maks. mevduat yükü:
68.67%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
64
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.09
Alış işlemleri:
70 (70.71%)
Satış işlemleri:
29 (29.29%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
3.12 USD
Ortalama kâr:
13.65 USD
Ortalama zarar:
-29.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-226.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-283.71 USD (2)
Aylık büyüme:
57.90%
Algo alım-satım:
48%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
283.71 USD (63.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.13% (283.71 USD)
Varlığa göre:
50.67% (775.21 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|84
|BTCUSDm
|8
|GBPUSDm
|5
|USDCHFm
|1
|EURUSDm
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|305
|BTCUSDm
|0
|GBPUSDm
|4
|USDCHFm
|0
|EURUSDm
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|105K
|BTCUSDm
|-3.4K
|GBPUSDm
|225
|USDCHFm
|28
|EURUSDm
|-51
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +83.58 USD
En kötü işlem: -259 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +379.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -226.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
