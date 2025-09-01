SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / CitoForex Elliot Blue
Allan Haraldsson

CitoForex Elliot Blue

Allan Haraldsson
0 inceleme
70 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -66%
Axi-US09-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 306
Kârla kapanan işlemler:
1 103 (84.45%)
Zararla kapanan işlemler:
203 (15.54%)
En iyi işlem:
3 491.37 USD
En kötü işlem:
-5 340.34 USD
Brüt kâr:
57 895.25 USD (583 684 pips)
Brüt zarar:
-56 500.54 USD (268 650 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
142 (83.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 969.94 USD (15)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
105.01%
En son işlem:
16 dakika önce
Hafta başına işlemler:
301
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
0.10
Alış işlemleri:
779 (59.65%)
Satış işlemleri:
527 (40.35%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
1.07 USD
Ortalama kâr:
52.49 USD
Ortalama zarar:
-278.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-1 406.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 096.66 USD (5)
Aylık büyüme:
-67.98%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
299.07 USD
Maksimum:
13 983.50 USD (89.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.79% (438.60 USD)
Varlığa göre:
51.20% (1 583.78 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.pro 1115
GBPUSD.pro 38
US30 33
AUDUSD.pro 22
USDJPY.pro 20
EURUSD.pro 19
USDCHF.pro 14
USDCAD.pro 13
BTCUSD 11
EURCHF.pro 4
XRPUSD 3
AUDCHF.pro 3
US2000 2
XAGUSD.pro 2
AUDNZD.pro 2
EURAUD.pro 1
GBPAUD.pro 1
GBPCHF.pro 1
GBPCAD.pro 1
NZDUSD.pro 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.pro 2.1K
GBPUSD.pro -1.3K
US30 97
AUDUSD.pro -370
USDJPY.pro 19
EURUSD.pro 365
USDCHF.pro 370
USDCAD.pro 74
BTCUSD 134
EURCHF.pro 28
XRPUSD 2
AUDCHF.pro -21
US2000 -20
XAGUSD.pro 14
AUDNZD.pro 7
EURAUD.pro 1
GBPAUD.pro -8
GBPCHF.pro -50
GBPCAD.pro 1
NZDUSD.pro 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.pro 131K
GBPUSD.pro -18K
US30 14K
AUDUSD.pro -1.7K
USDJPY.pro 1.4K
EURUSD.pro 2.6K
USDCHF.pro 2.9K
USDCAD.pro 2.3K
BTCUSD 181K
EURCHF.pro 710
XRPUSD 2.5K
AUDCHF.pro -599
US2000 -2K
XAGUSD.pro 166
AUDNZD.pro 605
EURAUD.pro 52
GBPAUD.pro -586
GBPCHF.pro -802
GBPCAD.pro 86
NZDUSD.pro 6
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 491.37 USD
En kötü işlem: -5 340 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +83.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 406.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US09-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Axi-US07-Live
25.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CitoForex Elliot Blue
Ayda 40 USD
-66%
0
0
USD
1.7K
USD
70
0%
1 306
84%
100%
1.02
1.07
USD
100%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.