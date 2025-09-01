SinyallerBölümler
Mohamed Alghedefe

Master of sol

Mohamed Alghedefe
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 3000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 37%
FXOpenEU-ECN Live Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
471
Kârla kapanan işlemler:
341 (72.39%)
Zararla kapanan işlemler:
130 (27.60%)
En iyi işlem:
23.09 USD
En kötü işlem:
-2.26 USD
Brüt kâr:
465.80 USD (144 375 pips)
Brüt zarar:
-100.28 USD (48 410 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (8.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
74.29 USD (11)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
98.80%
Maks. mevduat yükü:
97.73%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
16.32
Alış işlemleri:
471 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
4.64
Beklenen getiri:
0.78 USD
Ortalama kâr:
1.37 USD
Ortalama zarar:
-0.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-17.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.40 USD (12)
Aylık büyüme:
2.09%
Yıllık tahmin:
25.36%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
22.40 USD (2.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.04% (22.40 USD)
Varlığa göre:
21.17% (648.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
SOLUSD 471
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
SOLUSD 366
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
SOLUSD 99K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.09 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +8.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXOpenEU-ECN Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.01 11:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 07:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.