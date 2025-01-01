SinyallerBölümler
Sinyaller / Smart trading 2
404

Ne yazık ki, Smart trading 2 sinyali devre dışı ve kullanılamıyor

Sağlayıcı bu sinyali devre dışı bıraktı. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Pavel Grigoriev kullanıcısının diğer sinyallerine göz atabilirsiniz:

Smart trading 1
Büyüme
574%
Aboneler
0
Haftalar
89
İşlemler
1732
Kazanç
71%
Kâr faktörü
1.94
Maks. düşüş
31%

Veya diğer MetaTrader 4 sinyalleri arasından seçim yapın:

KingFX AU
Büyüme
25 452%
Aboneler
33
Haftalar
182
İşlemler
3178
Kazanç
76%
Kâr faktörü
1.79
Maks. düşüş
52%
MultiWay ICM
Büyüme
480%
Aboneler
10
Haftalar
89
İşlemler
782
Kazanç
74%
Kâr faktörü
2.02
Maks. düşüş
28%
Scalp IC Markets ECN
Büyüme
5 688%
Aboneler
1
Haftalar
319
İşlemler
1934
Kazanç
72%
Kâr faktörü
1.93
Maks. düşüş
38%
NeroSignal
Büyüme
1 042%
Aboneler
20
Haftalar
42
İşlemler
1472
Kazanç
60%
Kâr faktörü
1.87
Maks. düşüş
28%
High frequency
Büyüme
4 787%
Aboneler
1
Haftalar
192
İşlemler
9458
Kazanç
68%
Kâr faktörü
1.72
Maks. düşüş
42%
Gold pro
Büyüme
1 638%
Aboneler
14
Haftalar
32
İşlemler
690
Kazanç
80%
Kâr faktörü
2.12
Maks. düşüş
52%
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
Büyüme
679%
Aboneler
10
Haftalar
65
İşlemler
2869
Kazanç
81%
Kâr faktörü
3.62
Maks. düşüş
41%
Wolf Scalper MT4
Büyüme
1 023%
Aboneler
9
Haftalar
160
İşlemler
1235
Kazanç
91%
Kâr faktörü
1.46
Maks. düşüş
21%
ATong
Büyüme
4 219%
Aboneler
0
Haftalar
232
İşlemler
7801
Kazanç
76%
Kâr faktörü
1.54
Maks. düşüş
28%
MCA100
Büyüme
1 249%
Aboneler
31
Haftalar
97
İşlemler
275
Kazanç
57%
Kâr faktörü
1.75
Maks. düşüş
35%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 4 için
3008 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.