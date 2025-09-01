- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
21 (65.62%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (34.38%)
En iyi işlem:
129.18 USD
En kötü işlem:
-54.11 USD
Brüt kâr:
774.30 USD (65 717 pips)
Brüt zarar:
-368.99 USD (34 792 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (171.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
356.36 USD (6)
Sharpe oranı:
0.46
Alım-satım etkinliği:
43.52%
Maks. mevduat yükü:
3.48%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.69
Alış işlemleri:
20 (62.50%)
Satış işlemleri:
12 (37.50%)
Kâr faktörü:
2.10
Beklenen getiri:
12.67 USD
Ortalama kâr:
36.87 USD
Ortalama zarar:
-33.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-240.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-240.47 USD (6)
Aylık büyüme:
123.80%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
240.47 USD (32.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.85% (240.47 USD)
Varlığa göre:
25.41% (154.29 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD_MRG
|405
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD_MRG
|31K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +129.18 USD
En kötü işlem: -54 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +171.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -240.47 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Saya punya target 5% Return On Investment/ Month
İnceleme yok
